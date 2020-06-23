東捷資訊推獨家解決方案 助物流業智慧節流

根據IDC（國際數據資訊）研究指出，5G時代的到來促發智慧企業應用的普及，而加上AI技術的日漸成熟，推升智慧物聯網(AIoT)在各產業應用的熱度。

東捷資訊(6697)營運長劉新正表示，此次發布的智慧物流，以三大技術整合成解決方案協助業者達到資產動向、人員、能源節省，有效進行成本控管並且降低作業誤差。這些技術不僅能運用在物流界，它們也能各自分開應用在不同產業，如AI技術與即時辨識可導入至共享租賃車業，預先掌握違規或排除危險駕駛行為，甚至掌握零件耗損、電動車電池電量、維修保養預測等。

近年一直專注在AIoT技術與導入這塊，物流界應用只是第一步，未來我們也會將AI技術延伸至其他產業，透過人工智慧來協助所有產業不只是狀況掌握與排除，更進一步達到預防，為數位與安全的城市做出貢獻。

5G世代來臨燒起全球產業對智慧應用的需求，而2020年初新冠肺炎疫情的蔓延，更是催化全產業數位轉型腳步。

國內擁有優異智慧科技解決方案技術、協助企業轉型超過20年以上經驗的東捷資訊，智慧物流解決方案以智慧化管理系統協助物流業者掌握三大訊息：配送車隊行進間的即時動態，避免危險駕駛行為發生、系統辨識控管用於集中貨品的配送設備(籠車)資產動向降低財產耗損率、自動化報表產生降低人工處理作業誤差，進一步達到人員行為、能源掌控、資產動向等「三管」功效，預計一年可協助導入業者節省至少800萬元以上耗損與作業人力成本，為物流業界應用技術帶來新突破。

東捷資訊三大技術助物流業者資產動向、人員、能源等管理痛點迎刃而解 物流業者以配送為主要服務項目，在接受到消費者託運品項之後，一般會使用籠車作為貨品集中整理的設備，透過大型貨運車轉運至主要物流節點後，再由各節點安排物流車隊將託運物配送至收件人手上，方完成物流服務程序。

擁有紮實技術、專精智慧科技解決方案的東捷資訊服務觀察發現，在物流服務進行過程中，業者往往面臨三大痛點導致成本耗損：一、集中包裹使用的設備籠車盤點不易-主因是每日透過轉運車南來北往的數量驚人，特別是疫情推升電商隨之而來的配送需求，更使得籠車在全台「流浪」比例增加；同時，大量使用造成的耗損也難以在第一時間掌握。籠車因是站點必備而被視為消耗品，遺失以及損毀情形無形中皆造成資產浪費。

二、轉運車調派誤差-載送整批貨品或籠車的大型轉運車次調派、到站等安排多仰賴人工統計，不僅各站人力負擔大，若碰上貨品需要轉運的次數較多，也易導致轉運誤差。

三、物流車即時資訊掌握有限-物流為大量倚賴人力的行業，當負責配送的司機領貨出發後，難免碰上駕駛違規停車、發生車禍導致貨品毀損或危及司機員安全等狀況，公司需面臨罰單、賠償等連帶責任或是造成民眾的負面觀感等，雖多數車上有安裝GPS，僅能使公司的行車控制中心大致知道目前貨車位置，但在第一時間無法即時得知事件，後續也僅能倚賴行車紀錄器等調查使用的證據，而無法事先避免。

針對以上痛點，東捷資訊以智慧物聯網軍師姿提出獨家兵法-「智慧物流解決方案」：1.獨家規劃RFID技術建置方案，於設備籠車上佈建感應條碼，並在各站點針對籠車必經地點劃定感應區域，透過進出感應由系統自動追蹤設備籠車動向，協助總公司密切掌握總量與流向。

2.派車系統升級整合，以系統自動化管理取代人力繕寫、謄打派車單與出貨調度派遣，將手動資訊數位化，降低錯誤率、加快貨品進出速度，不論貨品轉運次數都能有效追蹤。結合籠車追蹤技術，更能精準的判斷轉運車下一次抵達站點需要接送的任務數量，有效降低人工誤植導致的空車率。

3.即時影像判別與AI技術導入令營運總部的行控中心能掌握各貨車即時狀態，判別駕駛是否有違規、怠速等行為，協助中心於當下提醒駕駛員；所有駕駛在上路後AI將針對全路線與駕駛行為進行學習與控管，再針對資訊分析提出最佳配送路線提升效率，並針對駕駛即時行為判讀達到違規預測，進一步協助業者培訓駕駛員有效且安全的駕駛行為、降低行駛間風險以保護駕駛與公司資產。