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疫情仍不忘做公益 新航與伊甸基金會合作

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
「和慢飛天使一起張開夢想的羽翼」計畫自即日起展開，為期三個月。民眾只要透過伊甸基金會的新航活動網頁，設定每月定額捐款300元達一年以上，或者單次捐款達3,600元以上，就可獲贈新航證件帶組。　圖／新加坡航空提供
「和慢飛天使一起張開夢想的羽翼」計畫自即日起展開，為期三個月。民眾只要透過伊甸基金會的新航活動網頁，設定每月定額捐款300元達一年以上，或者單次捐款達3,600元以上，就可獲贈新航證件帶組。　圖／新加坡航空提供

雖然受到新冠肺炎疫情的影響無法高飛旅行，新加坡航空在台灣延續總公司在全球發起「#SIAcares」倡議，盡己之力在細節展現關懷。新航與伊甸基金會合作展開「和慢飛天使一起張開夢想的羽翼」計畫，推動社會參與協助「慢飛天使」發展遲緩兒童接受早期療育，以趕上同齡孩童的成長腳步，朝向夢想展翅高飛。民眾捐款協助慢飛天使，即可獲贈限量的新航經典圖紋證件帶組。

目前全台灣約有十萬名發展遲緩兒童，每15個孩子中很可能就會有一個會出現發展遲緩的現象。這些被稱為「慢飛天使」的孩童雖然在語言、運動、認知、學習或生理等領域的發展較慢，但只要把握零到六歲腦部發展的關鍵期，盡早接受早期療育，就有機會趕上一般同年齡孩子的成長進度。新航連續三年協助伊甸基金會募款，為遲緩兒提供早期療育服務，結合專業治療團隊加以個別化的指導與刺激，多年來已經積極協助許多慢飛天使順利銜接校園生活。

因為新冠肺炎疫情，不僅是航空業，全球經濟都大受衝擊，連帶使得弱勢族群的募款也更加困難。新航最新推動的「#SIAcares」倡議，內容包括一系列強化機上防疫與健康的措施以確保旅客的安全，以及在艱難的疫情中仍善盡企業社會責任所開展的各項關懷計畫。在台灣，新航也延伸「#SIAcares」倡議的精神，員工投注了時間和資源，提供新航紀念品作為贈品，希望大眾一起發揮一己之力協助慢飛天使能及早發現、及早接受專業療育課程，順利銜接校園生活，展翼高飛追求自己的夢想。

「和慢飛天使一起張開夢想的羽翼」計畫自即日起展開，為期三個月。民眾只要透過伊甸基金會的新航活動網頁，設定每月定額捐款300元達一年以上，或者單次捐款達3,600元以上，就可獲贈新航證件帶組。新航證件帶組每套三條，分別為銀白、淺藍和靛藍三色各一，呈現新航經典的蠟染印花圖紋，兼具收藏價值與實用性。數量有限，贈完為止。活動詳情請瀏覽新航官網singaporeair.com。

天使 疫情 捐款

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