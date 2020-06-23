造型悠遊卡吹運動風 羽球筒隨身帶著走
造型悠遊卡除了懷舊、遊戲，現在更跨足運動風，悠遊卡公司取得VICTOR勝利體育獨家授權，推出台灣首款運動主題「VICTOR羽球筒造型卡」，羽球同好可別輕易錯過。
VICTOR勝利體育為世界球后戴資穎、丹麥羽球國家隊、馬來西亞羽球國家隊等世界頂尖羽球好手的官方裝備品牌，除了致力研發最優質的羽球產品外，也在全世界推展羽球運動；「VICTOR羽球筒造型卡」除了有個7.5公分高的羽球筒，還有迷你羽球吊飾與鑰匙圈，真實還原運動場上的羽球筒，造型輕巧可愛。
「VICTOR羽球筒造型卡」首批發行5,000個，每個售價新台幣350元，自6月23日起在VICTOR經銷商販售，7月15日起也開放統一超商、全家便利商店現貨銷售，羽球迷與收藏家千萬別錯過珍藏機會。
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