美BARDA公布最新贊助指南 生華科雙效抗病毒機制受矚

生華科(6492)向美國生物醫學先進研究與開發局BARDA申請贊助經費，加速新藥Silmitasertib (CX-4945)用於新冠肺炎人體臨床試驗進程再邁進關鍵一步。生華科團隊已於美國東岸時間 6月 22 日上午與BARDA順利完成專家會議，生華科希望Silmitasertib (CX-4945)這樣具獨特機制的新穎藥物，有機會能透過BARDA支持贊助及各種加速通道盡早用於治療新冠肺炎患者驗證其療效。

生華科表示，會議中 BARDA 對Silmitasertib (CX-4945)具獨特抗病毒和抗免疫風暴雙重機制表達高度期待，同時提出明確指引有利生華科加速取得贊助，會議中BARDA專家明確指出，能抑制宿主細胞受病毒感染的相關機制為最新修訂指南的贊助計畫重點。

生華科總經理宋台生博士指出，生華科下一步將全力準備提交計畫白皮書，包括經FDA認可的完整試驗設計、藥物製程、擴大量產的時間表和所需經費等，待BARDA進一步審核通過，雙方將就後續合作內容、合約及贊助金額進行最終定案。

獲BARDA贊助由羅氏大藥廠進行的IL-6抑製劑用於治療新冠肺炎人體臨床試驗，初步在義大利的臨床試驗結果顯示對早期感染新冠肺炎病患療效不佳，且單純控制IL-6有可能仍達不到控制免疫風暴的效果，而免疫風暴正是新冠重症病人致死的關鍵因素。

日前2020年唐獎生技醫療獎揭曉，由美、英、日三位研究細胞激素的教授學者共同獲得，表彰他們發現IL-1、TNF和IL-6等細胞激素在發炎反應中的關鍵性，生華科新藥Silmitasertib除了能降低IL-6，還能控制其他誘發免疫風暴的IL-8及TNF-α，並且能在感染早期抑制新冠病毒在宿主細胞的轉錄、複製，此獨特機制也已在日前登上國際權威《Nature》科學期刊備受國際重視。

法人表示，生華科開發中新藥Silmitasertib，是First in Class市場首見新藥，而且是全球唯一進入人體臨床且已經在二期的CK2蛋白激酶抑制劑，目前正由美國國衛院NIH進行Silmitasertib抗新冠病毒的細胞和動物試驗，如結果正向，將有利於獲得BARDA青睞贊助臨床經費，由於全球重啟經濟後面臨第二波新冠肺炎疫情，生華科的候選藥物在臨床中的發展備受期待。