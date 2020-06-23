7-ELEVEN推新加坡熱銷淨可立 搶攻空氣除菌消臭商機

近來疫情解封、緊接著端午四天連假到來，周三起民眾陸續返鄉、外出旅遊等，將帶動一波移動潮。為搶攻「移動除菌消毒」商機，7-ELEVEN推出新加坡熱銷品牌–淨可立的空氣除菌噴霧及除菌清潔液。全系列皆經過新加坡或本地、甚至國際間的各種檢驗認證，除菌兼具消臭的功效，滿足夏天除臭需求。

由新加坡原廠量身開發全新包裝，其中「淨可立空氣除菌噴霧」鎖定少有空氣除菌結構，是新加坡航空指定機內使用商品。「淨可立除菌清潔液」則可針對嬰幼兒及寵物等衣物用品、襪子、織品床單等除菌消毒。

DUSKIN表示，今年年初的疫情效應帶動酒精及抗菌洗手液等相關商品較疫情前翻倍成長，供不應求，而自我防護意識下，也帶動一波後疫情新消費觀；購買除菌商品首要在意藥廠等級、具公信力檢驗報告、品牌知名度等，因此DUSKIN積極強化其除菌商品結構，除與知名大藥廠合作之外，此次並引進新加坡知名的淨可立（GermKiller）系列，首波以兩支明星商品為少見結構商品為主打，推出「淨可立空氣除菌噴霧」及「淨可立除菌清潔液」滿足後疫情時期、甚至進入盛夏腸病毒盛行等清潔除菌需求。