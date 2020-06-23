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一起挺過疫情！王品集團發千萬紅包給基層員工

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
王品集團董事長陳正輝 （本報系資料庫）
王品集團董事長陳正輝 （本報系資料庫）

王品集團董事長陳正輝今（23）日發出給員工的感謝信函，信中提到，為感謝旗下員工在過去半年疫情期間堅守崗位，並攜手度過最艱困的挑戰，讓5月創下2016年以來同月最好的業績，因此今年端午節將額外發出總計1,000萬的獎金給基層員工。據悉，王品集團總計約有6,600名員工受惠，每人可領到600元到3,000元不等的現金。

陳正輝今日發出給員工的一封信，信中除感謝全體同仁付出，並宣布加發1,000萬振心獎金，除了原有「達成獎金」、「績效獎金」端午節後加發的「振心獎金」，包括店經理、主廚、襄理、全職實習生、計時同仁還有總部及萬鮮公司的同仁，都可以在端午後獲得公司「振心獎金」，以感謝疫情期間大家的辛勞。

他指出，2020年開春的新冠疫情，讓台灣餐飲業面對前所未有的挑戰，根據統計：「2020年消失的餐廳」超過168家，許多老字號餐廳關門歇業，很多你我熟悉的「台灣好味道」從此消失。但是王品集團領先餐飲同業、提前啟動「安心專案」，用最高規格保同仁安全、保顧客安心，也因為同仁們嚴謹的服務態度，徹底落實防疫行動，王品集團在疫情期間的衝擊最小，在解封之後，復原程度最快，這是我們的驕傲。「振心獎金」是感謝、是鼓勵、也是我們共同的努力成果。

陳正輝信中提到，王品集團成立27年，始終堅持「顧客第一，同仁第二」的信念，你們每天兢兢業業服務客人，同時也支持王品集團茁壯成長，因為有你們，王品才能不斷創造奇蹟、創造無限可能。接下來端午4天連假，再次謝謝大家不辭辛勞，只為提供消費者最美好的用餐體驗，感恩在心。也期盼我們一同趁勝追擊，為下半年繼續衝刺。

王品集團 陳正輝

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