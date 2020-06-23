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北市旅館搭配三倍券超激省 貼心優惠專區一次看

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市政府觀光傳播局與超過百家旅館業者合作，除端午、暑假期間部分旅館價格下殺五折外，不少飯店也推出持三倍券住宿就加碼優惠活動。圖／北市觀傳局提供
台北市政府觀光傳播局與超過百家旅館業者合作，除端午、暑假期間部分旅館價格下殺五折外，不少飯店也推出持三倍券住宿就加碼優惠活動。圖／北市觀傳局提供

隨端午連假即將來臨、三倍券也將於7月正式上路，台北市旅館為搶搭三倍券商機，紛紛推出超激省促銷方案，希望滿足民眾「報復性出遊」需求。台北市政府觀光傳播局與超過百家旅館業者合作，除端午、暑假期間部分旅館價格下殺五折外，不少飯店也推出持三倍券住宿就加碼優惠活動，相關優惠方案已統整於台北旅遊網專區，讓民眾可「一鍵查詢」，希望能吸引民眾來台北旅遊、再創消費熱潮。

目前推出端午、暑期住宿優惠的旅館已突破50家，包含寒舍艾美推出BIG FUN住房專案，不分平、假日標準房價只要加「2元」，就享自助晚餐、早餐各兩客，還加贈迎賓飲料抵用券兩張。和逸飯店與慕軒飯店則限時推出「雙人入住每房每人只要888元起」超值優惠專案，入住加碼贈送「1,000元餐飲抵用金」。台北凱達飯店配合政府安心旅遊補助1,000元，於7月至10月底推出優質「0元住宿專案」。品格子旅店推出端午假期五折優惠、六福萬怡推出「超值海陸饗宴住房專案」，可享受現點現做的和牛龍蝦雙饗餐，假日入住雙人只要4,799元。

另搶搭三倍券熱潮，逾70家旅館推出超殺優惠，包含君品酒店在內的雲朗觀光集團，使用三倍券支付房費就送「雲朗振興券」，滿1,500元贈送1,000元、滿3,000元就送送2,000元，讓三倍券變五倍券！天成飯店集團推出持三倍券「住宿0元」活動，於台北花園大酒店持三倍券平日至中餐廳消費滿3,000元就送精緻客房平日住宿券一張、天成文旅華山町同樣持券餐飲消費滿3,000元就送華山四人房平日住宿券一張等。另外台北馥華商旅也推出「振興劵加碼 ‧ 來台北一夏」活動，憑搭乘來台北的大眾公共運輸票根（如高鐵、台鐵等）、或任何於北市景點票根，不分平假日、任何房型入住可享定價五折優惠，並附贈早餐。

觀傳局局長劉奕霆表示，台北市旅館因疫情影響受創嚴重，近期北市府除推出住宿抽獎、入住安心旅宿加碼贈送雙層觀光巴士24小時兌換券之外，也整合包含國際觀光旅館、商務旅館、背包客旅館等端午假期、暑期優惠、三倍券加碼優惠訊息，並貼心將優惠內容統一放在臺北旅遊網安心旅遊專區、讓民眾可方便查詢，鼓勵民眾能把握難得優惠來台北觀光旅遊，民眾也可善用中央推動安心旅遊的1000元補助，不僅「玩很大也可以省很大」。

相關台北市旅館住宿優惠內容詳見台北旅遊網-安心旅遊專區：https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/24130

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