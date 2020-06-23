交長林佳龍踩線精緻旅遊 手作鳳梨蔭醬邀國人體驗

交通部觀光局與台灣觀光策略發展協會(DTTA)攜手，與地方深度體驗團隊共同打造踩線之旅，今(23)日邀約交通部長林佳龍來到台東鹿野的「饗嚮台東」，戴起斗笠，走進鳳梨田親採鳳梨、切鳳梨、製作鳳梨蔭醬，半日農夫體驗後，交通部表示，7月安心國旅上路，邀請大家一起聽見土地的聲音，來東部進行一趟精緻的旅行。

7月安心國旅補助即將上路，林佳龍為推廣「精緻旅遊」，預計走遍北中南東、上山下海，走入部落與海邊，體驗台灣文化與地方創生的生命力，繼北部宜蘭南澳那山那谷漂漂河戶外探險、南部墾丁淨灘與認識潮間帶生態的環保旅行後，林部長來到台東的「饗嚮台東」體驗半日農夫。

戴起斗笠，交通部長林佳龍跟著大家一起下鳳梨田摘鳳梨，製作一瓶屬於自己的鳳梨蔭醬，親自當一回農夫，體驗作物怎麼收成。交通部表示，旅遊也不只是觀光，更應該是體驗當地生活，創造能夠使人參與、值得記憶的活動，讓每個地方都能夠看見自己、發展自己，打造具有地方特色的地方旅遊產品，給遊客一來再來的理由，台灣人才會藉著旅遊愛上台灣。

饗嚮台東創辦人釧南雁補充說，當初回家鄉，就是想把這裡打造成農事體驗的新天堂樂園。後來饗嚮台東整合了周遭旅遊行程，幾乎每一個行程的背後，都是青年返鄉或移居台東的故事。無論在哪個季節來到鹿野，都能帶大家深入農家體驗，留下最深刻的旅遊故事。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝指出，這一系列與觀光局合作的踩線之旅，協會努力開發深度體驗就是要打造旅遊新典範，給國人不一樣的玩法參考、同時邀請部長一起踩線，鼓勵業者開發深度體驗文化內涵產品。讓大家可以從心認識台灣，用有溫度的旅遊愛上台灣。