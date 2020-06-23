亞泥釋善意 環團未進入股東會抗議

亞泥今天舉行股東會，董事長徐旭東表示，第一季受到新冠肺炎疫情影響，全大陸水泥市場都滿低迷的，但觀察4、5月市況，市場恢復情況不錯；特別是5月後，市場進入上半年旺季，需求釋放，且價格上揚。展望今年，全年獲利有望逐季回穩向上，延續2019年的高水準好表現。

而每年都到會場內抗議的環保團體，由於今年亞泥主動先釋出善意，昨天先對外宣布願意主動啟動法定程序與部落諮商，環團今天僅在股東會場外抗議，並未進入場內。 亞泥董事長徐旭東表示，展望今年，全年獲利有望逐季回穩向上，延續2019年的高水準好表現。記者胡經周／攝影 亞泥今天舉行股東會，由董事長徐旭東主持。記者胡經周／攝影