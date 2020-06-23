花蓮縣政府撤花蓮設廠執照 卜蜂：強烈抗議

許多有意結婚的民眾，會將買房納為結婚計畫的一環，但在挑選「婚房」時，必須注意哪些原則？專家建議，買婚房，除了要將兩人上班地點、未來生子計畫納入考量外，房子登計在誰的名下、貸款人是誰，都有一些「眉角」，先想清楚，未來才不會因「房事不順」造成爭執。

2020-06-23 10:05