花蓮投資案遭撤照 卜蜂：業績不受影響

今天市場傳出「花蓮縣長徐榛蔚宣布撤銷卜蜂申請執照」。其實日前卜蜂董事長鄭武樾已經宣布暫停花蓮投資計畫，而且這個計畫還沒有開始推動，對於業務影響有限，也會繼續找尋合適地方投資。

鄭武樾日前就已經表示，花蓮投資案保證絕對不會污染破壞生態，然而在當地居民不了解投資影響情況下，不想被外界誤會，已決定暫緩計畫，所以就算今天花蓮官方宣布，撤銷卜蜂投資申請，對卜蜂來說已經不受影響。

卜蜂日前已經宣布，未獲得花蓮鄉親的具體共識前，暫停所有花蓮的投資計畫，卜蜂與子公司瑞福食品預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，除了樹湖為蛋雞場外，豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場則為種雞廠，其中5座是以種雞場為主。

其實因為分開5座來飼養，是因為種雞廠的關係，在降低風險管理的原則下，規模都不能太大；由於目前都還沒有開始作業，對於卜蜂營運並不會造成衝擊，長期則會持續規畫找尋適合的地點來進行營運面的擴大。