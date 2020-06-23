被問安慰離婚的宋學仁 徐旭東：What can I say？

有「樂壇東方不敗」稱號的女歌手張清芳，昨（23）日宣布與投資教父宋學仁離婚。過去與男方有些交情的亞泥董事長徐旭東，今天在股東會現場上被問到此事，他坦言聽到消息很震驚，但不清楚內幕，只希望雙方未來都能好好的。

徐旭東指出，外界看投資大頭娶了大明星，是一個「blessed wedding」，只是世事難料，人與人之間變化很大。他與宋學仁過去在高盛時比較常聯絡，現在兩人生活圈不一樣，大概3到4年沒有聯絡，不清楚對方情況。

媒體進一步詢問徐旭東，會不會打電話安慰宋學仁，他俏皮舉起手，做出打電話的動作，「你怎麼搞的？」引起現場一陣歡笑，他表示，現在不便打擾當事人，「What can I say？」下次見到對方時，有機會再聊此事。