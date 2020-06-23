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雅茗-KY展店往大陸三、四線城市推進 瞄準10億人口城市

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

雅茗-KY（2726）今（23）日上午舉行股東會，由獨立董事陳正忠主持。公司表示，旗下主力品牌快樂檸檬今年大陸市場布局將擴大且加速往三、四線城市推進，海外市場則聚焦北美、日本、東協三大區域加速展店。

雅茗-KY表示，中國市場復甦態勢明顯，隨大陸疫情趨緩、陸續解封後，經濟活動逐漸回復正軌，加上進入夏季的飲料傳統旺季，展店腳步持續。去年快樂檸檬在展店策略上已開始採多元管道，如天貓校園店、廈門跨界合作，今年天貓校園店將推動更多據點，掌握未來10年飲品業的主力客群，此外，去年快樂檸檬與廈門的網吧業者攜手，創下一年內開出超過20家門店的成績，今年將進一步擴大範圍，從不同產業、同業不同品牌找合作夥伴，為品牌在跨領域發展創造可能性。

雅茗-KY表示，今年快樂檸檬前往中國大陸第三、四線城市擴大展店，展店策略明確往10億人口的城市移動。6月起進入手搖茶飲的傳統旺季，在目前大陸門市銷售已經回復到過去正常時期七～八成的基礎上，在炎夏高溫助攻之下，營收維持月成長的趨勢不成問題。

在海外市場方面，雅茗-KY表示，目前以北美地區店數最多，今年聚焦在北美、日本、東協國家等三大區域，今年也將擴大採行合資、異業合作兩種擴張模式。至於旗下其他品牌，今年預計將對仙踪林進行較大規模的品牌升級改造計畫，會明確定位茶加餐的營業型態。

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