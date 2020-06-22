疫情衝擊考驗庫存去化能力 淘帝：將加快線上線下整合

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）22日召開股東會。淘帝／提供
中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）22日召開股東會。淘帝／提供

中國大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）22日召開股東會，出席率達71%。淘帝表示，今年上半年受新冠肺炎疫情衝擊實體門市銷售，考驗童裝品牌面對庫存去化能力，故將加快線上、線下通路資源整合，透過門市形象、多元行銷、豐富產品線，提升線下實體門市購物體驗，為今年重點發展策略。

淘帝股東會通過去年財報以及盈餘分派案，去年全年營收約71.7億元，稅後純益11.3億元，年增19％每股稅後純益（EPS）為12.01元，營收和獲利皆創新高，並決議配發股利1.7元，包括現金股利0.17元及股票股利1.53元。

淘帝指出，今年首季受疫情蔓延，生產製造與物流運輸延後復工，導致生產、出貨天數減少，影響營收表現，3月旗下共25個省份經銷商已逐步復工恢復門市營業，帶動旗下TOPBI品牌童裝訂單出貨需求回升，3月1日至13日訂單出貨表現，已達去年3月約三成多水準，集團仍積極加速訂單物流出貨排程，預計整體出貨表現再往上提升。

另一方面，淘帝與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，針對疫情亦提供經銷商推出買TOPBI品牌童裝贈送口罩的活動，帶動銷售，再加上已有九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售通路，以期挹注經銷商整體庫存水位，且即將步入第2季夏季童裝出貨旺季，有望展現良好備貨力道。

股東會 疫情 營收

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