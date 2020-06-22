台肥不動產收益發威 2026年租金收益翻倍、逾15億元

台肥（1722）董事長黃耀興今（22）日在股東會後表示，未來六年南港C2、C4、新竹D7B以及近期完工的D7A四塊基地會新增六棟大樓，不動產租金收益將從目前7億元翻倍、達15億元，成為台肥永續經營金雞母。

黃耀興指出，截至2026年，台肥還將新增包括C2三棟、C4一棟，以及D7B共兩棟大樓，再加上近期完工的D7A，總計六年內會新增六棟大樓不動產租金收益。

目前台肥C2案最快明年8月完工。C4目前已取得建照，規劃2025年完工，該案總面積約1.7萬坪左右。D7B配合整個開發計畫送審，預計明年底動工，面積約2萬坪。D7A已完工，商辦已招租達九成，開始挹注台肥收益。

法人表示，目前台肥不動產租金毛利約7億元，接下來在C2、C4、D7B相繼完工貢獻下，台肥租金毛利將翻倍、跳升逾15億元，每股挹注超過1.5元。

台肥旗下100%子公司－培豐科技，負責外銷化肥的產量，目前資本額為24億元；黃耀興指出，該場目前正在申請證照，預計今年7月正式投產，年產能約14~15萬噸。