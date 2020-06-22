東元旗下摩斯漢堡持續拓點 釋出600名職缺

東元(1504)旗下摩斯漢堡（安心食品）目前全台281間直營店鋪，未來將持續拓點，邁向300店，預計釋出600名職缺，強力招募各界餐飲人才。

安心食品(1259)表示，摩斯漢堡自1990年由日本引進，長期經營即將邁向第30年，歷年表現優異，是積極成長的速食連鎖企業。提供完整的獎勵制度、良好的員工福利（職福會旅遊津貼、婚喪補貼、健康檢查、生日端午中秋福利金等）及員工持股信託認股制度。摩斯漢堡唯才是用，歡迎有志人才加入，一起勇敢做大夢、成就美好人生。表現優異者，有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業。

安心食品指出，摩斯漢堡全台店鋪數多，上班地點選擇多，歡迎有夢想的您至摩斯漢堡挑戰高薪，凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列職前實作訓練與職務輪調，提供完整培訓與升遷計畫，成為優秀的經營管理人才。

強力招募營運儲備主管，每月起薪3.1萬~3.3萬元以上（獎金另計），通過培訓及考核升任店經理上看5萬元。徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業一同努力發展的夥伴。表現優秀者，還有機會加入儲備店長快速培育計畫，歡迎各界好手及應屆畢業生加入摩斯漢堡大家庭。