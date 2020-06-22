國農乳品總公司金玉時：轉由萬喜公司生產

在台灣銷售逾40年以上的老品牌國農乳品，日前傳出授權爭議，為排除市場疑慮，國農乳品總公司召開記者會說明，原生產商因品管問題，導致產品被檢出大腸桿菌超標並遭下架，更因標示不實遭到主管機關裁罰，經多數股東決議後，改由長久合作良好的萬喜公司為生產商，以保障消費者權益。

國農乳品金玉時總公司董事長陳惠萍說，國農是40年老品牌，原生產商僅成立15年，一直是代工生產商品的角色，卻突然強硬宣稱自已代表國農乳品，造成市場混亂。舊的授權合約於106年12月31日到期，多數股東表示不再授權，特別公開說明，後續將改與萬喜公司合作，將「國農」商標合法授權予萬喜公司使用，萬喜公司為唯一合法授權的廠商。