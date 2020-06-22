顏炳立：疫情結束 房市不會大漲

戴德梁行(台灣)董事總經理顏炳立今（22）日指出，2020年台灣房市如「春花夢露」，而林志玲雖然年紀比較大，但還是嫁掉了，這就像房地產的蛋黃區，如果地段好，就算年紀大還是可以嫁得掉，「如花」雖然比較年輕，但因為地處較差的蛋白地段，未必就能順利嫁掉。

顏炳立以「疫亂情迷下的房地產市場」為題指出，新冠疫情屬於短線衝擊，房地產是長久交易，房市在2016~2020年皆是自用需求為主，因為價格沒有大跌，未來復甦力道小，價格也不會大漲，因此等到疫情結束，反彈力道也不強。

香港北威國際集團今日舉辦線上論壇，主題為：「解封之後的機會與挑戰」，由香港北威國際集團董事總經理劉憶如主持，主講人包括台北市衛生局疾病管制處處長顏慕庸醫師、台新投顧總經理李鎮宇、劉憶如，與戴德梁行(台灣)董事總經理顏炳立。

顏炳立說，「貓的市場，不會有老虎的雄風」，過去買到高檔的東西，買錯了就是要下修，就像是玉蘭花的行情，不可能賣到玫瑰花的價格一樣。

針對新冠肺炎下的不動產市場分析，顏炳立表示，土地市場逆「疫」而行、辦公市場堅挺抗「疫」、飯店市場確診搏鬥、店面市場確診觀察、住宅市場緊盯房產。

他還說，若Q2疫情不止，房市將會出現恐慌性變現拋貨潮，不過國內疫情目前已經獲得控制。

顏炳立指出，2020年第1季，土地市場美麗演出，南山312億拿下世貿三館地上權，以及富邦受標下大南港金額282.87億，顯示壽險公司資金很多、很飢渴。根據統計，2020年土地交易1,431億元，去年3,140億元，但金額減少是因為沒有土地了，蛋黃區一丟出來大家就一直搶、一直搶到蛋白區。

顏炳立說，2020年房市春暖花開、春花夢露，房市會含苞待放，但不會怒放。