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台灣製造業者加速回流 工業、物流地產躍兩大投資亮點

經濟日報 / 記者陳美玲／台北即時報導

據CBRE 世邦魏理仕不動產最新不動產資訊指出，台灣疫情控制得宜，加上政府擴張性財政政策和央行的寬鬆貨幣政策，逐漸發揮成效，經濟運作尚屬正常，中央銀行於第二季理監事聯席會議中（19日）決議維持利率不變，延續寬鬆貨幣政策，以助物價與金融穩定。

世邦魏理仕認為，由於台灣利率水準處於低點，加以銀行借貸態度正面，未來幾季自用型買方置產需求將維持穩定。隨著下半年台灣經濟成長逐漸回升，預料整體不動產投資市場交易活動將保持平穩。

世邦魏理仕研究部觀察，儘管台灣經濟情勢相對穩定，全球經濟大幅衰退的隱憂仍使部分投資人改採觀望態度，導致今年前六月全台商用不動產投資市場交易總額較去年減少54%。另一方面，土地交易市場受惠於建商持續補充土地庫存，上半年全台土地成交金額逆勢成長20%，達到新台幣1,469億元。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，觀察過去數月內，多家建商及保險業者陸續於主要城市買下大面積商業或住宅用地，顯示投資人普遍看好不動產市場未來長期發展，購買意願未因疫情爆發而下降。展望未來數季，本土建商將持續積極獵地，主要仍鎖定六都精華地段地塊，整體土地市場可望維持交易熱絡態勢。

朱幸兒指出，未來數季內，台灣商用不動產市場主要投資活動將集中於具穩定收益的資產類型，尤以辦公室、工業地產最受青睞，而電子商務的突出表現也將推升投資人對於物流不動產的興趣。針對目前面臨嚴峻挑戰的旅館業，投資人對於旅館物業的興趣低落，且回升跡象不明顯，預料未來數季僅有零星個案成交。

鑑於短期內跨境旅遊難以回復，部分旅館業主仍將承受龐大的財務壓力，往後數月旅館市場的拋售物件可能變多，其中地理位置優良的旅館有望吸引機會型投資人及具豐富經驗的旅館業者出手。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，此次新冠疫情不僅觸發電子商務爆量成長，在「中國加一策略」（The China plus One Strategy）之下，也促使許多台灣製造業者加速調整全球產線布局，將部分產能遷回台灣，使得工業及物流地產成為最大受惠市場。預期未來數季該市場投資動能充足，但在買方競逐的情況下，可能導致平均收益水準受到壓縮。

疫情 建商 電子商務

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