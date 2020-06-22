訪中部傳產業者 蔡總統：台灣挑戰雖多 但能一一克服

蔡總統今（22）日赴台中參訪「金統立工業股份有限公司」時表示，推動傳統產業具智慧化製造及數位轉型，就是政府跟大家共同努力的方向。她強調台灣的挑戰雖然很多，但我們在一起，就能一一克服，台灣很有競爭力，且會更有希望。

蔡總統致詞時指出，來參訪金統立了解在這次疫情後，在中部地區相對是傳統產業的手工具業者所面臨的情形及轉型情況；稍早她去漢翔公司廠區，出席「空軍新式高教機首飛展示」活動，漢翔代表的則是國家航太產業。中部對她而言，確實是台灣下一世代產業及工業發展的領頭羊。

蔡總統說，她從相對比較前端的航太產業菁英，看到相對比較傳統的手工具產業，感覺只有一個，就是大家都很努力，要讓台灣的產品賣得出去，產品越來越好，也讓台灣的公司給員工最好的照顧。

蔡總統表示，她看到金統立公司股東很大比例是員工，真的覺得滿感動的，這樣的公司結構及員工關係是一個典範。長期以來，中小企業是老闆帶著兒子白手起家，現在看到所有的員工跟老闆是同一個團隊，這種大家庭的感覺非常好。

蔡總統指出，她對手工具產業很有興趣，因為她是在汽車修理廠長大的小孩，從小看這些工具到大，而且都動手用過，所以也很珍惜、及滿足自己擁有的一個小工具箱。

蔡總統說，看到金統立公司，主要還是以工廠跟專業的使用者為主，但她覺得現代人也應該要學習，自己在家裡修理或做一些東西。

蔡總統表示，非常高興看到金統立公司從傳統的帶頭，到可以整合這區域的相關業者，大家集合在一起成為品牌，行銷到130幾個國家，「你們真的做得很好」。

蔡總統說，相信這就是台灣要的模式，也就是公司的員工變成公司的老闆，而公司之間不是只有競爭關係，還可以合作成為一個團隊，在一個品牌之下，行銷到包括要求高品質的歐洲等全世界每個角落，真是是很好的成就。