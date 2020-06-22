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國光生股東會 新冠疫苗人體臨床試驗已送件
國光生（4142）今日舉辦109年股東常會，通過補選獨立董事案，由中興大學會計系許永聲教授當選獨董。國光生技董事長詹啟賢在股東會中宣布，國光生技已率先提出新冠（COVID-19）疫苗一期人體臨床試驗申請案，如果一切順利將在今年8月開始收案。
國光生技今天召開股東會，針對各界關注的新冠疫苗研發進度，國光除了持續進行動物毒理試驗及攻毒試驗外，並開始量產小批次新冠疫苗供臨床試驗使用。國光已於上周將新冠肺炎疫苗一期人體臨床試驗申請案送衛福部食品藥物管理署，一經食藥署審核通過，可望在8月將台灣新冠疫苗的發展向前推進到人體階段。
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