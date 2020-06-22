張念慈：OBI-822收案進度加速 最快2021年底有初步數據
生醫指標股浩鼎今（22）日召開股東會，董事長張念慈表示，旗下新藥臨床進度皆有所斬獲，旗下治療乳癌的OBI-822，收案進度已加快，主要是因實驗設計也由雙盲改為開放式試驗(Open-label experiment)，且收案病人區域預計增加南韓、歐洲和中國，三陰性乳癌病人收案標準雖無改變，但最快2021年底前初步數據可出來。
至於進度最快的將用於醫學及美容用途的新型肉毒桿菌毒素製劑OBI-858，有機會於2021年完成台灣人體臨床一期安全性試驗後，可望有國際授權機會。
張念慈表示，未來2～3年將聚焦在OBI-822、OBI-888、OBI-999、OBI-3424四項產品，應該要自己證明有療效再談授權。而浩鼎大陸子公司則負責OBI-858、OBI-3424和肉毒桿菌毒素製劑OBI-858，未來18個月將會有好的結果報告給股東。
而抗體新藥OBI-888已完成一/二期人體臨床試驗-劑量遞增階段，（Dose Escalation Phase）安全性主要指標的評估，其安全性及耐受性良好，無重大安全性疑慮，接下來將進行多國多中心二期人體臨床試驗設計五種癌症，包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌和腫瘤，預估2021年底前有初步結果。
其他如OBI-833預估今年9月將送台灣IND，準備進臨床二期。而Globo H抗體小分子藥複合體OBI-999預估今年年底前將臨床一期安全性試驗完成，2021年可望有望有初步結果。至於AKR1C3小分子化療前驅藥OBI-3424，目前正在規劃臨床一期，抗體小分子藥物複合體OBI-999則已進入臨床一期，進展皆有所斬獲。
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