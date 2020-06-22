豐興本週盤價 型鋼每公噸調漲500元
豐興（2015）今（5）日開出本週盤價，國內廢鋼收購價及鋼筋維持平盤；型鋼產品時隔兩個月調漲，每公噸一口氣調漲500元。
豐興本週廢鋼收購價維持每公噸7,600元，鋼筋維持每公噸為1萬5,200元，型鋼調漲至每公噸1萬1,400元。
國際原料行情方面，豐興指出，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週報價下跌至每公噸260美元，美國貨櫃廢鋼本週報價持平為每公噸250美元，澳洲鐵礦砂每公噸由103.95美元下跌至103美元。
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