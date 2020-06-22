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摩斯漢堡拚拓點 釋出600名職缺、店經理月薪上看5萬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
安心（1259）旗下摩斯漢堡表示，目前全台281間直營店鋪，未來將持續拓點，邁向300店，預計釋出600名職缺，強力招募各界餐飲人才。 聯合報系資料照／記者張芳瑜攝影
安心（1259）旗下摩斯漢堡表示，目前全台281間直營店鋪，未來將持續拓點，邁向300店，預計釋出600名職缺，強力招募各界餐飲人才。 聯合報系資料照／記者張芳瑜攝影

安心（1259）旗下摩斯漢堡表示，目前全台281間直營店鋪，未來將持續拓點，邁向300店，預計釋出600名職缺，強力招募各界餐飲人才。

摩斯漢堡自1990年由日本引進，長期經營即將邁向第30年，安心表示，摩斯漢堡全台店鋪數多，上班地點選擇多，且有機會輪調海外據點、東元餐飲集團其他14家品牌企業。歡迎有志者到摩斯漢堡挑戰高薪，凡對餐飲服務業有熱忱的求職者，經公司內部甄選後，將安排系列職前實作訓練與職務輪調，提供完整培訓與升遷計畫，以培育優秀的經營管理人才。

安心表示，強力招募營運儲備主管，每月起薪3.1萬~3.3萬元以上（獎金另計），通過培訓及考核升任店經理上看5萬元。徵求有想法、喜愛接觸人群、具有服務熱忱，並願意在連鎖餐飲業一同努力發展的夥伴。表現優秀者，還有機會加入儲備店長快速培育計畫，歡迎各界好手及應屆畢業生加入摩斯漢堡大家庭。

摩斯漢堡 餐飲業 求職

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