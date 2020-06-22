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乾杯旗下新型態黑毛屋瞄準精緻鍋物市場 特色鍋拚業績

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

乾杯（1269）集團旗下鍋物品牌「新型態黑毛屋」將於7月1日起至9月30日推出特色鍋物「擔擔鍋」。乾杯表示，瞄準個人精緻火鍋市場，乾杯集團去年就將旗下鍋物品牌「黑毛屋」分為目的型消費的「黑毛屋本家」，以及老饕日常飲食的「新型態黑毛屋」。有別於黑毛屋本家，新型態黑毛屋標榜千元有找就能吃到日本和牛，客單價位於700-900元，目前店數已達4店。

乾杯表示，新型態黑毛屋自今年四月首次推出特色鍋物「鹽麴鍋」，開賣至今的銷售占比已達三成，逼近熱賣第一名的涮涮鍋。為了吸引更多愛吃鍋的顧客，新型態黑毛屋將於每三個月研發一次限定的「特色鍋物」，預計7月1日上市的「擔擔鍋」將可帶動業績較去年同期再成長一成。

近年在日本竄起一波異國鍋物風潮，許多店家會以昆布鍋為基底，加入咖哩、酸辣等食材，成為日本當地的流行湯頭，乾杯表示，加入許多香料熬煮的「擔擔鍋」蔚為知名，因為湯頭獨特而受到許多好評，在日本具有超高人氣。

新型態黑毛屋推出的「擔擔鍋」選用昆布柴魚湯加上日本白芝麻醬、擔擔麵辣味噌，特別融入「麻辣45」最具代表性的重慶正宗紅油及底料，並疊上大量的鮮綠韭菜以及蔥絲，濃郁辛香的味噌高湯，嘗起來麻而不辣。

日本和牛

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