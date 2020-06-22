聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情後進入「鏈改」時代 新加坡集團來台發行數位貨幣
一場新冠肺炎疫情，不僅扭轉全人類互動方式，也更加速催動了「零接觸」新商業模式的興起。發行「長江玉幣」的新加坡長江集團，今年以來在台北、台中、高雄設立據點，並預計今年底前在高雄六合夜市，以及台北東、西區商圈，有近50家的商家將合作使用長江玉幣。
新加坡長江集團董事長楊耀福指出，集團推行的「鏈改 Chain+計畫」預計最快今年底便會在全台發生遍地開花創造區塊鏈大規模落地場景，包括使用長江玉幣作為購房頭期款、在UK Tea X咖啡館換購咖啡，並將推出有專利保護的體感式販賣機。
楊耀福指出，長江鏈改鎖定用區塊鏈技術，進行小額商品價值交換的機制，將以民眾食衣住行育樂的消費市場開始服務。
但，如何創造區塊鏈及數位貨幣使用的新趨勢風潮？對此，長江鏈改執行長吳阮弘表示，在區塊鏈及數位貨幣基礎上添加激勵制度，提供給使用者相應的回饋，才能真正讓使用者在不知不覺間使用區塊鏈技術，達成「無感鏈改」。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言