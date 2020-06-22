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疫情後進入「鏈改」時代 新加坡集團來台發行數位貨幣

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

一場新冠肺炎疫情，不僅扭轉全人類互動方式，也更加速催動了「零接觸」新商業模式的興起。發行「長江玉幣」的新加坡長江集團，今年以來在台北、台中、高雄設立據點，並預計今年底前在高雄六合夜市，以及台北東、西區商圈，有近50家的商家將合作使用長江玉幣。

新加坡長江集團董事長楊耀福指出，集團推行的「鏈改 Chain+計畫」預計最快今年底便會在全台發生遍地開花創造區塊鏈大規模落地場景，包括使用長江玉幣作為購房頭期款、在UK Tea X咖啡館換購咖啡，並將推出有專利保護的體感式販賣機。

楊耀福指出，長江鏈改鎖定用區塊鏈技術，進行小額商品價值交換的機制，將以民眾食衣住行育樂的消費市場開始服務。

但，如何創造區塊鏈及數位貨幣使用的新趨勢風潮？對此，長江鏈改執行長吳阮弘表示，在區塊鏈及數位貨幣基礎上添加激勵制度，提供給使用者相應的回饋，才能真正讓使用者在不知不覺間使用區塊鏈技術，達成「無感鏈改」。

區塊鏈 咖啡館 新加坡

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