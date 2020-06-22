數位行銷／全通路行銷

受到新冠肺炎疫情肆虐全球的影響，從飯店業、餐飲業、製造業到娛樂業可說是無一倖免。根據世邦魏理仕最新發布的調查顯示，有高達38%的亞太區零售業者計畫於今年底之前專注增加線上銷售，另有37%業者預期將減少實體銷售據點。

至於美國零售業的景氣也不容樂觀，外界預估可能需要數年的時間才能從疫情的影響中恢復過來，帶來的衝擊可能會比大蕭條時期更為嚴重。

根據eMarketer對美國零售業者的最新預測，今年零售總額將下降10.5％，比2009年的8.2％下降幅度來得更大。

儘管零售業的表現不盡理想，但可喜的是電子商務逆勢成長，今年將一舉躍升18.0％。原因很簡單，因為美國人已經很習慣透過亞馬遜和其他線上的零售商來採買必需品。而我國的電商表現亦不俗，在這段期間成長了16.7%，可說是後疫情時代的重要寄託。

隨著國內疫情趨緩，政府宣布自6月7日起有限度解封社交活動，此舉不但讓大家鬆了一口氣，許多業者也開始調度資源、人力，準備把過去這兩季失落的業績拚回來！

倘若貴公司也想一起拚經濟，現在投入電子商務的懷抱，不啻為一個絕佳的選擇。無論是自行搭建購物網站或加入坊間的網購平台，都是不錯的選擇！在此，由衷地建議貴公司考慮採用融合線上與線下的全通路行銷模式。

全通路行銷，係指融合線上與線下通路的服務，得以讓消費者不受時空環境的侷限，獲得無差別的服務、穩定的購買經驗。

不只是把商品放到網路上銷售，更應著重於將廣大的消費者轉換成品牌的忠實擁護者；話說回來，也唯有做到符合行銷4.0精神的全通路整合，才能讓消費者得到更美好的體驗。

一如資策會產業情報研究所（MIC）在第33屆春季線上研討會《蓄勢》所發布的趨勢分析，未來業者應多無縫運用消費者數據，以D2C（Direct to Consumer）結合體驗行銷的方式，篩選出潛在客群。此外，也可針對舊客戶與新客戶提供專屬的客製化服務與體驗。

整體而言，業者若能在電商的基礎上採行全通路行銷模式，不但有助於線上與線下的融合，更能為廣大的客戶帶來美好的利益與使用體驗，並開創雙贏局面。