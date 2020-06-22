經濟選書／傳奇教練 教出矽谷大咖

在艾力克．施密特擔任谷歌執行長的期間，比爾幾乎每周都和施密特見面。不僅僅是施密特，比爾還成了羅森柏格、佩吉等好幾位谷歌領導人的教練。

比爾的建議影響深遠。重點並不在於他教我們做什麼事——他的影響遠勝於此。如果比爾對產品和戰略有任何意見，他通常會隱而不發。但他會確保團隊不斷的溝通，把緊張和分歧擺到檯面上並充分討論，以便在做出重大決定時，無論個人是否同意，大家都能支持最終的決策。我們可以說，毫無疑問的，比爾．坎貝爾是谷歌成功的關鍵人物之一，沒有他，谷歌就無法取得今天的成就。

對任何人來說，做到如此就足夠了，但比爾遠不止於此。在他與谷歌的高階管理團隊和蘋果的賈伯斯共事時，他還協助了許多人，他是Alphabet董事長漢尼斯、谷歌執行長皮查、臉書營運長桑德伯格的教練，也是前美國副總統高爾、標竿資本公司合夥人葛利、前推特執行長科斯托洛、安霍創投合夥人霍羅維茲等人的教練。

管理的黃金法則1：如何營造信任感？

從友誼、愛情、家庭到事業，對於任何關係來說，信任都是最關鍵元素。這也是比爾最珍視的價值。他認為，信任是所有關係的基礎。

雖然對於多數生意上的關係來說，除了信任，還有其他重要因素，例如個人目的、雙方利益交換等。但是比爾永遠把信任擺第一，他也非常擅長和不同的人建立互信。一旦有了互信基礎，他就會力挺你到底。比爾深信自己指導的人能夠取得非凡的成就，因此堅定不移的給予支持。

管理的黃金法則2：練習全方位聆聽

與人溝通時，首先要專注，把所有注意力放在聆聽對方說話；不要一邊聽，一邊想著自己接下來要講什麼。接著提問，以釐清真正問題所在。最後，透過激發對方的效能感、歸屬感、自主感，以達到真正有效的溝通。

在接受比爾指導的時候，你會發現他在全神貫注的聽你說話。認真聆聽，能讓所有的想法與觀點現形。當你認真聽人說話，他們也會感覺受到重視。創投家霍羅維茲表示：「比爾永遠不會命令我該怎麼做，他會一次又一次的提問，讓我弄清楚真正重要的事是什麼。」

（摘自《教練》，天下雜誌出版）