點子農場／文人的心 商人的腦

經濟日報 / 吳仁麟

他還在大學讀中文系，卻一心想創業

所以剛考上大學的那年就開始打工，當過工地工人也在夜市當過店員，常常一連工作12小時。

去年他決定開始賣咖啡，在家裡搞烘豆機和咖啡機，精工細作的手工生產耳掛咖啡包，幾個月下來也賣掉上千包。但是自己心裡很清楚，利潤很有限，回頭客也不多。

最近又找到新的生意機會，決定去投標學校裡的咖啡店，說錢和人都準備好了，只要標到這個項目就會全力以赴。

我特別去看他，也在學校咖啡店裡一起喝咖啡，談些簡單的商管知識，解釋什麼叫商業模式創新和策略投資。

「您想追一個女生，卻花錢請她爸媽吃飯，錢看來沒有花在刀口上，卻產生了更大的效益。」我跟他解釋。

對文人解釋商人的世界顯然不是件容易的事。我說有位朋友是我見過最特別的生意人，這人有「文人的心，商人的腦」，很有情懷，事業做得也很成功。

「但是您知道為什麼，這世界上找不到「文人的心，商人的腦」的生意人嗎？」我反問他。

他說不知道。

「因為商人都沒有良心」我開玩笑回他。兩人立馬同步大笑。

我和他的人生看來有不少交集，在同個小鎮度過高中歲月，也在同所高中就讀。儘管兩人離開那所高中的時間相差30多年，他還是叫我學長。我也樂於多擁有一個學弟。

他想了很多點子，從1月到現在已經賣出了1,000多包咖啡豆。這些咖啡豆其實只是載具，用咖啡豆搭配手寫字真跡，以這樣的產品來展現文字的珍稀性。他說，他愛咖啡也愛文字，把這兩件最愛的事融合在一起讓他很快樂。

他信誓旦旦的說自己對創業的熱情，我反問他能扛得起多少的債務。經驗告訴我，沒有創業家不背債。

幾天後，我約他到林語堂故居走走，想和他分享林語堂當年是如何向全世界行銷中華文化。也想利用機會幫他加油打氣，讓他能對自己的生意感覺出新的意義。如果賣咖啡又能讓更多人親近和了解文字，甚至愛上自己的文化，背後所產生的意義絕對超過生意本身。

早在19世紀，林語堂就開始對全世界分享中國式的慢活。他以詼諧的語言與思維來面對生活的艱辛，不只挑起西方人對東方文化的興趣，也影響三代人的記憶，將閒適訂為他的格調，以英文的著作傳達東方文化。

「林語堂的作品搭起了東西方之間的橋梁，以文化為國防，一個人的文化主張，為好幾代人築起了思想的萬里長城。」我對他說。

我想起多年前，曾和幾位朋友合作，連續辦了三年的「字得其樂」論壇。邀請過知名書法家張炳煌、日星鑄字行負責人張介冠、音樂家陳明章、設計師蕭青陽與阿原肥皂創辦人江榮原等朋友，共同分享對漢字的種種美好經驗。

這些朋友從文字出發，以創意把生意做得很公益。每次聚會，我總是開玩笑的說：「來這裡的人，要不是自（字）戀狂，就是「負心（復興）漢。」

台灣是全世界最重要的正體字保存基地，電腦打字普及後，人們寫字缺乏感情和溫度。「字得其樂」這聚會把各行各業熱愛正體字的人集結起來，挖掘對正體字的感情、發揮力量，並從正體字中尋找台灣文創發展的各種可能。

看到眼前這位對文字懷著同樣理想的創業家，忽然覺得當年那個自己並不孤單。

咖啡 創業 書法家

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