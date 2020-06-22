智慧經營／王櫻娟…創新投資 追求絕對收益

在台北市民生社區的花園裡，有一家很特別的新創團隊──塞特科技，在金管會攜手金融總會所指導的「FinTechSpace金融科技創新園區」中，被歸類在智能理財，但資料裡卻寫著是高頻量化交易。

塞特科技執行董事王櫻娟表示，塞特科技其實是一家交易技術導向的科技公司，在巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）所提出金融科技服務類型中，歸屬在投資管理中的高頻交易。

塞特運用現代統計理論進行行情數據訂閱與過濾、及全棧（Full Stack）化交易，透過低延時通信網路架構系統與節點布置，邏輯穩定且執行高效，使用超高速的複雜計算機系統採取自動化下單。

高頻交易 體現賽道精神

雖然，每一筆交易的利潤可能只有蠅頭小利，不過，塞特靠的是重複而龐大的交易量帶來獲利。同時高頻交易還兼有造巿、穩定價格及提高流動性功能，可對整個交易巿場帶來正面助益。

王櫻娟說，許多人對程式交易或高頻交易都有很大的誤解，也把它視為洪水猛獸，但事實上，就像很多人都會開車，但開車跟開賽車完全是不同的概念。

賽車技術要求相當嚴格，對於每條賽道中每個彎的進彎點、出彎點、煞車點、補油點都有高規格標準，也因為這樣的訓練及要求，才能在差0.1秒就算是極大差距的職業賽車中生存。

高頻交易的確是程式交易的一種，然而塞特所做的高頻交易，是一個以強大信息技術疊加超高速硬體，體現在每個節點布置，計較毫秒、甚至是微秒的時間序列。若稱程式交易是交易市場頂端的皇冠，那麼，高頻交易就是皇冠上的那顆鑽石。

王櫻娟表示，塞特的定位是成為「絕對收益的創造者」，不談相對收益，也不做benchmark任何指數對比，專注巿場中性風險，更希望帶進風險可控制、報酬可預期的新思維，提供客戶直觀反應且看得懂的風險分級，擔任社會大眾底層資產的守護神。

塞特的投資交易技術已相當成熟，所呈現出的收益績效也穩定向上成長。後續，塞特希望能與國內資產管理業者或是純網銀合作，將塞特的投資交易技術輸出，或是一起合作商業創新模式，攜手進入監理沙盒實驗，把我們的理念傳遞給社會大眾。

從經營管理的角度來看，塞特的關鍵成功要素（Key Successful Factors；KSF），主要是人才加系統。

事實上，塞特科技的成員夥伴，過去多是直接帶領美國、日本、中國等大型跨國投資機構的高頻交易團隊，投資長甚至還曾獲頒亞洲銀行家「最佳算法交易系統獎」。

普惠金融 實現理財日常

此外，塞特的編程也是由國內輕量櫃台交易系統頂尖團隊所負責，這樣原汁原味的國際級、且融合在地的重量結合，是在台灣從來沒有出現過的。

而金管會對金融科技創新支持及開放的態度，也讓塞特勇於對台灣的投資人揭開國外對沖基金的神秘面紗，帶進國際投資視野，同時也培植國內投資人才，讓大家不用再把資金遠渡重洋匯到海外付高昂的手續費投資國外的避險基金。

談到未來願景，王櫻娟指出，塞特的終級目標是與電子錢包結合，進而發展普惠金融的小眾理財產品。每家銀行都積極發展數位帳戶及普惠金融的小眾理財產品，三家網銀下半年也會開始運轉，但運營模式不外乎是在手續費優惠等面向來著墨。

若純網銀或數位銀行能透過塞特科技的投資交易技術，有效增長底層資產，那麼，相關業者就能推出積極、優惠的利率方案來創造雙贏，並讓社會大眾都能輕鬆達成「理財就是日常」這個目標。