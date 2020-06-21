端午節獎金 引發台船勞資爭議

台船公司發給員工端午節獎金3000元，工會不接受，引發抗爭，台船說，公司今年營運受全球航運及造船不景氣，加上新冠肺炎疫情影響，營運艱困。公司連續四年虧損，若今年不能轉正，會面臨上市公司連續五年虧損狀況，導致資金調度危機，希望同仁積極配合公司轉型。

台船說，2008年金融風暴發生以來，全球航運與新造船市場陷入長達10餘年低谷。根據克拉克森與丹麥船舶金融公司最新統計，全球船廠中手持訂單有1艘1000噸以上新船業務的活躍船廠，由2009年934家，縮減至目前281家，預計2022年以後，可能僅剩64家，造船市場嚴峻。

台船表示，以往商船業務占整體營業額高達90%以上，因為商船造船市場不景氣，近年來經營極為艱辛，須以低於成本的價格搶單，以保留產業（含協力商）元氣外，更要承受船東拖延交船干擾。高雄廠區接連遭遇颱風，造成大吊車、建造中船舶及生產場地等毀損，導致產能降低及生產線延遲的骨牌現象，目前仍努力復原中。基隆廠人員老化、包商流失及工程推展不順等問題，長期處於虧損狀態，待轉型，改善體質才可能扭轉無法盈餘的窘境。

台船指出，公司營運從2016年出現虧損，公司配合政府國艦國造與離岸風電政策，積極轉型為三大事業方向，調整人力，規畫新興產線，辦理減資以彌補虧損、增資以充實轉型所需之營運資金，皆是面對嚴峻挑戰下的努力作為。

台船說，已深入檢討基隆廠現況，提出改造計畫，成本高的業務移轉至高雄、積極活化廠外閒置資產、塗裝及修船業務與海軍合作、開闢潛艦園區等，各項改造計畫均積極推動中。

台船表示，今年端午節3000元獎金，工會不接受，引發抗爭，工會認為太少，但在艱困條件下還發放節金，已有民股股東表示反對發放，也揚言抗議，台船希望大家能共體時艱，勞資雙方能攜手共同面對各項執行改善方案，讓台船渡過危機，守住台灣造船業的元氣，亦保住員工家庭生計。