為開放轉機做準備 桃機演練轉機動線
配合行政院指示「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，並因應台灣未來即將開放旅客轉機，規劃相關強化防疫措施，桃園機場公司及機場各單位昨（19）日特別針對過境轉機旅客進行實地演練，針對旅客分流、轉機動線引導、空間配置、航廈設施服務及工作人員防疫等重點流程一一檢視，以最審慎的態度縝密布署，持續在國門嚴密把關，阻絕疫情於境外。
依據相關規劃，桃園機場現行轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留八小時以內且非往返中國之旅客。根據標準作業程序，演練轉機旅客於下機後立即嚴格執行空間動線區隔及防護措施，除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。
因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用，需購物旅客經航空公司登記後，亦由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機，全程均有專人陪同。
這次桃園國際機場旅客過境轉機演練，包括交通部次長祁文中、航政司長葉協隆和機場公司總經理林祥生等人共同前往視察，祁文中除了解桃園機場相關的規劃作為，也關心所有第一線工作人員務必落實作業程序所有細節與動作，才能在服務旅客的同時，保護自身健康。
祁文中對於桃園機場的轉機演練表示滿意，也肯定機場公司已完整規劃配套措施，未來中央疫情指揮中心開放桃園機場轉機後，有信心機場公司、航空公司、CIQS邊境管制單位及機場商業夥伴一定能在國門做好相關工作，持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外。
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