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為開放轉機做準備 桃機演練轉機動線

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
未來開放旅客中轉後， 轉機旅客將由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。　圖／桃機公司提供
未來開放旅客中轉後， 轉機旅客將由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。　圖／桃機公司提供

配合行政院指示「邊境風險嚴管、國內鬆綁」原則，並因應台灣未來即將開放旅客轉機，規劃相關強化防疫措施，桃園機場公司及機場各單位昨（19）日特別針對過境轉機旅客進行實地演練，針對旅客分流、轉機動線引導、空間配置、航廈設施服務及工作人員防疫等重點流程一一檢視，以最審慎的態度縝密布署，持續在國門嚴密把關，阻絕疫情於境外。

依據相關規劃，桃園機場現行轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留八小時以內且非往返中國之旅客。根據標準作業程序，演練轉機旅客於下機後立即嚴格執行空間動線區隔及防護措施，除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。

因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用，需購物旅客經航空公司登記後，亦由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機，全程均有專人陪同。

這次桃園國際機場旅客過境轉機演練，包括交通部次長祁文中、航政司長葉協隆和機場公司總經理林祥生等人共同前往視察，祁文中除了解桃園機場相關的規劃作為，也關心所有第一線工作人員務必落實作業程序所有細節與動作，才能在服務旅客的同時，保護自身健康。

祁文中對於桃園機場的轉機演練表示滿意，也肯定機場公司已完整規劃配套措施，未來中央疫情指揮中心開放桃園機場轉機後，有信心機場公司、航空公司、CIQS邊境管制單位及機場商業夥伴一定能在國門做好相關工作，持續為國人安全把關，阻絕疫情於境外。

因應轉機旅客飲食需求，機場餐飲業者由防疫禮賓專員於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用。　圖／桃機公司提供
因應轉機旅客飲食需求，機場餐飲業者由防疫禮賓專員於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用。　圖／桃機公司提供

桃園機場 轉機 疫情

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