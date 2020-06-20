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毛衣設計競賽 尋找下一個用衣服說故事的時尚高手

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台灣毛衣編織工業同業公會（毛衣公會）今年擴大舉辦毛衣設計開發競賽，力邀輔大、實踐、台南應用科大、屏東科大、樹德科大、嶺東科大、亞洲大學、育達科大、亞東及黎明技術學院等十所大專院校共襄盛舉，希望尋找下一個用衣服說故事的時尚高手，為廠商媒合設計人才。

毛衣公會表示，本屆設計競賽計有36位新秀投件，近日初審後，預計9月中旬舉辦複審，將選出前三名及三名佳作、四名入圍獎，首獎獎金3萬元。

毛衣公會表示，雖然今年毛衣產業整體營運受到新冠肺炎衝擊甚大，許多訂單臨時喊卡，但培育年輕設計人力投入產業的腳步不能停，做好準備蹲低盤整，才能快速因應疫後新需求。

毛衣公會理事長黃志賢表示，毛衣設計競賽除獎勵優秀毛衣設計新秀茁壯毛衣業設計競爭力外，更期望這群生力軍能投入業界後開發出符合巿場需求的設計。本屆邀請的評審都是毛衣設計的翹楚，包括享譽兩岸的針織女王潘怡良設計師（GIOIAPAN）、不愛金融愛毛衣的林宇丞設計師、許鳳玉設計師（PRAXES）、若雷針織陳瑞枝設計總監、銓得企業劉福邦總經理、可恩迪公司黃鴻玉總監等，將以巿場需求端面向切入創新設計的審核觀點，搭建產業、學校、設計與巿場的橋樑，以期有效發掘適性的年輕設計師成功進入產業並持續發光發熱。

毛衣被喻為故事的編織者，近年來在國際知名的時裝週都可見到台灣毛衣設計師的高水準展示，如2019年榮獲中國國際時裝週年度時尚品牌獎的潘怡良、2013年首登倫敦時裝週並連續長達13個季度的詹朴，及2011年東京時裝週的古又文等，都是突破傳統的針織框架，運用頂尖的技法與創造力，從傳統技藝與現代流行元素中找到最佳平衡點，不斷推出驚豔巿場的針織時尚。

育達科大 女王

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