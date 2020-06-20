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中鋼攻精緻鋼材 拚獲利率20％

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
中鋼董事長翁朝棟昨宣示，明年1月1日執行獲利20%以上的精緻鋼廠大戰略。 記者林政鋒／攝影
中鋼董事長翁朝棟昨宣示，明年1月1日執行獲利20%以上的精緻鋼廠大戰略。 記者林政鋒／攝影

中鋼昨（19）日召開股東常會，董事長翁朝棟說，今年鋼市受新冠肺炎疫情打擊，嚴重程度相當於「SARS+911+金融海嘯」，全球經濟遭逢二次世界大戰後最大危機。不過，在價格回升下，今年9月有很高機會結束前八個月連續虧損開始獲利，同時明年1月1日將執行獲利20%以上的精緻鋼廠大戰略。

中鋼昨天股東會除承認去年度財報，並通過配發普通股每股現金股利0.5元、特別股股利1.4元。昨天下午的董事會也通過與丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同增資中發控股公司，加碼離岸風電，增資上限6.8億元。

翁朝棟表示，2019年是全球鋼鐵業非常艱困的一年，世界鋼廠獲利嚴重衰退，亞洲主要鋼廠淨利率都未達5%甚至虧損，中鋼合併財報稅後純益103億元、淨利率2.82%，在亞洲排名第三，僅次於大陸寶武集團的4.62%及南韓浦項鋼鐵的3.11%。

翁朝棟說，中鋼正向迎接挑戰，明年邁入成立50周年，為奠定下個50年永續經營的競爭力，他宣示，以「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」作為雙主軸，借鏡瑞典鋼廠的成功經驗，大力發展精緻鋼品，生產「高品級鋼品中的精品」，當前一切逐步就緒，將自明年1月1日開始執行，邁向新目標。

所謂精緻鋼品，為「具高技術含量、高獲利能力及高產業效益」產品，目標是獲利率大於20%，鑑別出包括精密鍛件鋼、尖端超強韌鋼、跨世代車用鋼等八品項，供應綠能產業、國防自主等需求，結合客戶共同升級，十年內達成精緻鋼品銷售占比20%的目標。

翁朝棟強調，精緻鋼廠是成為國際一級卓越鋼廠必走道路，另外強化綠能產業，加速推展水下基礎、太陽光電，以及綠能鋼品、電動車產業鏈等。

中鋼董事會接著通過增資上限6.8億元，與CIP共同增資中發控股。旗下中能風場併網容量300MW，目前為建置前期階段。

中鋼 鋼品 綠能

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