冠德今年建案銷售 衝130億

今年正式全面接掌冠德建設（2520）集團的創辦人馬玉山獨子、董事長馬志綱昨（19）日在股東會後表示，疫情對房市影響有限，今年截至六月初線上建案銷售金額超過70億元，接近去年全年七成左右，表現優於預期。

為擴大搶市，下半年將推三筆新案，今年全年建案銷售目標衝130億元。

冠德建設集團包括冠德建設、根基營造、環球購物中心；馬志綱指出，今年4月底根基前董座暨馬玉山次女馬銘嬭請辭，馬志綱進入根基擔任董事，這都是創辦人原本就已做好的規劃，加上家族也達成共識的結果，未來根基就是專業經理人治理，希望持續為股東創造更大的利潤。

馬志綱表示，雖今年房市受新冠肺炎疫情影響，不過今年截至六月初，公司建案銷售金額共逾70億元，是去年全年103億元的近七成水準，表現優於預期，顯示這波疫情對房市影響有限。

為搶這波買盤，下半年將推出三大新案，包括總銷10億元「三重F案」、15億元「三重J案」以及18億元「台中G8案」，今年全年線上建案銷售目標希望達130億元。

冠德建設目前在手的成屋、興建中或預售中的案量逾800億元、總計達21筆，其中可供推案量超過500億元，成屋餘屋約200多億元，未來六年業績無虞。

冠德建設昨日以平盤30.6元作收。

馬志綱表示，今年因疫情影響，2~4月百貨事業衝擊較大，但5月起回溫反彈，目前前五月業績維持小幅成長。隨著疫情趨緩，對今年營運抱持審慎樂觀態度。