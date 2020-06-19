大同推空調買就送電扇 會員加碼單筆滿萬再送萬
大同3C表示，要消費，不用等振興券，提前給你超值優惠振興方案！距離振興券發放尚有1個月時間，大同3C提前端出首波牛肉好康要給悶壞了的消費者購物獎勵。
大同3C指出， 6月20日至6月30日限時十天，全台大同3C直營門市同步開跑：
1.凡購買全系列大同空調(移動式空調除外)，買就送價值千元大同電扇。同期間大同會員再加碼，單筆消費買大同空調滿萬再送萬點會員點數、滿兩萬送兩萬點會員點數，以此類推贈送無上限，會員點數可於下一次購買時折抵消費。
2.凡購買全系列大同變頻冰箱、變頻洗衣機，買就送義大利百年品牌BIALETTI鍋具。
3.凡購買指定液晶顯示器，買再送涼夏生活好禮，包括3D循環扇、箱扇、除溼機與92L單門冰箱等同時為考量消費者荷包精省規劃，同步推出全館指定家電配合指定銀行最高享15期分期0利率優惠，在振興券發放之前提供消費者超值回饋方案，為接下來振興券商機提前暖身。
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