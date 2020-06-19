拚離岸風電！中鋼砸6.8億元 與CIP增資中發

採訪完第二天早上7點，電話響了。「早安，昨天很痛吧？有沒有睡好啊？」記者撫著昨天為了拍照被打得整片瘀青的右手，隔著電話都能想像盧壯興笑咪咪在電話那頭搖頭晃腦念叨著：「這是因為氣血不通，痛則不通，通則不痛⋯⋯。」

2020-06-19 11:57