拚離岸風電！中鋼砸6.8億元 與CIP增資中發
中鋼（2002）今（19）日召開董事會，會中決議為掌握離岸風電再生能源發展商機，依中能風場開發案進度及資金需求，於6.8億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股公司。
中鋼表示， 中能風場開發案獲配併網容量300MW，目前為建置前期階段，正進行海床地質鑽探及與承包/供應商洽談規劃相關工程中。離岸風電屬高密集用鋼產業，公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動本公司綠能產業發展業務。
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