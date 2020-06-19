台船4年虧120億 基隆廠工會要求董事長下台明靜坐抗議

台船國際造船公司基隆廠企業工會今天發出聲明書，指4年來台船公司虧損120 多億，如此鉅大虧損差點讓台船公司走向倒閉之路，為讓台船公司起死回生，要求公司高階主管必須負起經營及管理不善之責，聲明撤換董事長及總經理。

台船公司基隆廠企業工會理事長藍許清，及全體理監事提出此聲明。台船公司基隆廠員工為求保障工作權益，明天中午12時至12時50分在廠區靜坐抗議。

聲明書指出，台船公司現為股票上市民營公司，因現有官股仍為大股東，董事長仍由政府派任，政府4年前派任鄭文隆為台船公司董事長，雖然鄭文隆董事長剛上任即規劃出未來美麗前景，但時間很快，過去4年未能見到美麗成果，而是4年來台船公司竟虧損120多億，如此鉅大虧損差點讓台船公司走向倒閉之路。

聲明書說，政府對所指派董事長有如此大的疏失未做任何處理，僅於口頭說會負起應有的責任，造成如此重大虧損的鄭文隆董事長仍未見有任何改善動作，如以此態度繼續領導台船公司，台船前途值得堪慮，為能拯救台船公司，希望鄭文隆董事長及總經理曾國正，如有擔當應負起虧損之責任，即刻請辭董事長。

聲明書指董事長及總經理個人的領導統御有缺失及管理不善，各項工程進度嚴重落後，以致於台船公司建造之多艘船艦遭受到高達14億元之逾期罰款。另有關台灣國際造般(股)公司從業員度年考核暨獎金實施要點之修正內容，未經勞資雙方事先協商即「刪除全年全勤加 2 分之條文，及刪除考績獎金以一個月計，改以公司營運狀況而定，以一個月為上限」等條文之修正，並冒然發布實施，有違誠信原則。

工會認為，依據台船勞資雙方簽訂之團體協約規定：甲方章程、規章及其他規定之制訂、修正、廢止，組織變更等情形，若雙方認為涉及營運或權益時，雙方應本誠信原則進行磋商。台船公司未能遵守團體協約之約定，已嚴重破壞勞、資雙方多年來所建立的和諧與互信，甚至有逐漸惡化之趨勢。