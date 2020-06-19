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經營爭奪未完待續？泰豐改選南港僅拿一席董事

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

老牌輪胎廠泰豐（2102）今（19）日舉行股東常會，進行董事會改選，由於南港輪胎今年3月起接連加碼持股，甚至躍居最大單一股東，進逼經營權，使得今年泰豐股東會備受外界關注。今天改選結果出爐，南港提名二董、一獨董，最後僅拿下一席董事，但仍打破泰豐馬家獨霸的局面。

由於牽涉經營權爭奪，泰豐股東會管制森嚴，公司以防疫為由嚴控股東進入會場。會中雙方唇槍舌戰，南港代表頻頻上台發言，追問包括2億股私募案的正當性？中壢廠2017年發生大火後的規劃進度？並質疑公司經營績效，會議一直開到中午才結束。

據了解，雖然泰豐董事長馬述健與南港名譽董事長林學圃在股東會前多次通話接觸，但雙方對於未來的合作模式並沒有具體共識與結果。針對董監改選，泰豐仍然「提好提滿」，總共提名六董、三獨董，並未讓步；南港則提名二董、一獨董，包括前南港董事長江慶興、南港財務部經理郭美航；以及一席獨立董事提名人為智泰科技獨立董事鄭富月。

改選結果出爐，泰豐總共選出六董、三獨董，其中南港僅由江慶興拿下一席董事，泰豐馬家雖然繼續掌握經營權，但必須面臨南港監督。

最後的當選名單為南港輪胎代表人江慶興、馬述健、美克森企業代表人馬紹祥、馬岐山基金會代表人吳德豐、大天投資代表人馬佩君、馬岐山基金會代表人陳重義；三席獨董當選人左偉莉、周倖如、李天祥則皆為泰豐提名。泰豐在配票上重押獨董，三人皆以最高票當選。

南港今天重申，身為泰豐大股東，此次加入泰豐董事會，希望讓泰豐的運作能脫離家族企業的侷限，讓經營面更透明化，強化有效監督，以追求泰豐所有股東的最大利益。更進一步，則希望未來兩家公司能夠合作追求雙贏，站在輪胎界的角度一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。

據了解，由於南港是從今年3月底的全球股災，才開始布建泰豐持股，雖然南港一路買到持股比重高達14.25％，躍居最大單一股東，但距離股東會時間已近，徵求委託書作業難以施展；加上泰豐反制，提出2億股私募案稀釋股權。因此南港今年改選僅提名爭取二董、一獨董，雙方並未進入經營權的最後決戰。

南港因為籌備超過十年的南港舊廠世界明珠開發案去年正式啟動，估計全案總銷金額上看千億元，公司口袋滿滿，積極尋找合適投資標的。由於世界明珠案預計4年至4年半完工，未來幾年南港將有大筆現金將陸續入袋，子彈充足，法人推測泰豐的經營權之爭可能還有續集。

泰豐 股東會 經營權

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