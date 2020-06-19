百貨營運添動能 冠德長期放眼世界

冠德（2520）今（19）日舉行股東會，董事長馬志綱談轉投資環球購物中心Global Mall展店計畫，雖然短期內有新冠肺炎疫情等不確定因素，將審慎考慮，先以把台灣市場做好為目標，但長期仍有海外佈局的想法，且不會僅限於大陸。

馬志綱指出，今年初爆發疫情以來，截至5月為止，營造、建設業績仍維持水準，未受影響；相反地，百貨事業受到衝擊較大，所幸是隨疫情趨緩，5月已開始回溫反彈，後續看好。展望今年，上半年至今業績維持小幅成長，但全年仍對營運抱審慎樂觀態度。

馬志綱強調，房市難免會有波動，百貨事業的發展可為公司提供長期的營運成長動能，經營多年下來已有一定的know-how，成為未來發展優勢。雖然幾年前天津店黯然收場，過程中累積的經驗依舊寶貴，在穩固台灣市場為優先的前提下，未來仍有海外發展規劃，更不排除評估IPO的可能型。

面對多變的市場與顧客需求，冠德指出，將持續引進當地獨家及特色品牌創造商場差異化，不斷發展新穎數位應用，提供便利與多元化的會員服務，提升顧客對品牌的忠誠度。

環球購物中心桃園 A19 站聯開案商場，5月底剛與交通部鐵道局、桃園市政府、桃園捷運公司完成簽約，預計2021年開幕。

目前環球購物中心全台有7間分店，明年桃園A19站店將開幕，未來北起板橋、南至左營，包括南港、機捷A8與A9站等共五間分店，都屬於車站型商場，軌道事業版圖幾乎貫串台灣西半部。