百貨營運添動能 冠德長期放眼世界
冠德（2520）今（19）日舉行股東會，董事長馬志綱談轉投資環球購物中心Global Mall展店計畫，雖然短期內有新冠肺炎疫情等不確定因素，將審慎考慮，先以把台灣市場做好為目標，但長期仍有海外佈局的想法，且不會僅限於大陸。
馬志綱指出，今年初爆發疫情以來，截至5月為止，營造、建設業績仍維持水準，未受影響；相反地，百貨事業受到衝擊較大，所幸是隨疫情趨緩，5月已開始回溫反彈，後續看好。展望今年，上半年至今業績維持小幅成長，但全年仍對營運抱審慎樂觀態度。
馬志綱強調，房市難免會有波動，百貨事業的發展可為公司提供長期的營運成長動能，經營多年下來已有一定的know-how，成為未來發展優勢。雖然幾年前天津店黯然收場，過程中累積的經驗依舊寶貴，在穩固台灣市場為優先的前提下，未來仍有海外發展規劃，更不排除評估IPO的可能型。
面對多變的市場與顧客需求，冠德指出，將持續引進當地獨家及特色品牌創造商場差異化，不斷發展新穎數位應用，提供便利與多元化的會員服務，提升顧客對品牌的忠誠度。
環球購物中心桃園 A19 站聯開案商場，5月底剛與交通部鐵道局、桃園市政府、桃園捷運公司完成簽約，預計2021年開幕。
目前環球購物中心全台有7間分店，明年桃園A19站店將開幕，未來北起板橋、南至左營，包括南港、機捷A8與A9站等共五間分店，都屬於車站型商場，軌道事業版圖幾乎貫串台灣西半部。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言