因疫情受惠 巨大訂單滿手到明年

巨大董事長杜绣珍今(19)日表示，面對肺炎疫情，巨大是最有資源的公司，在市場需求強勁下，巨大的訂單滿到明年初，而且如果零件供應不缺，今年營收可望較去年再成長10%。

全球肺炎疫情衝擊各產業，但自行車卻因而受惠，尤其巨大公司營收反而看好，在去年營收創下新高後，巨大今年還有機會再成長一成，繼續挑戰新高。

巨大公司今日召開股東會，並承認去年的財務報表。巨大去年營收創下歷史新高，達634.5億元，成長5.3%。收入主要成長動能為在歐洲E-bike的快速成長，以及傳統自行車在中國市場的全面復甦。年毛利率21.5%，在營收回溫及毛利提升帶動下，巨大去年合併稅前淨利48.1億元，年增13.3%，歸屬於母公司業主權益之稅後淨利33.7億元，純益率5.3%，每股稅後盈餘9元。

雖受疫情影響，但匈牙利新廠仍如期完工，已於5月試裝，預計7月可以正式量產，在全球疫情可控下，看好營運可以全力衝刺。

在歐美陸續復工下，巨大5月營收強勢復甦，寫下歷史新高。但杜绣珍認為，目前訂單全面爆滿，而且滿到明年。但目前問題不在銷售端而是製造端，在疫情影響下，供應商產能有限，再加上海空運運量受制，包含零件、運輸等皆對製造端造成影響，但隨後續全球疫情可控，相信公司營運仍可以全力衝刺。