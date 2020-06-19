台北出局！業者揭「報復式國旅」旅客愛的5個旅遊熱點

台灣新冠肺炎疫情控管有成，6月初接連零確診與多日無本土案例，台灣旅宿業者無不摩拳擦掌迎接「報復性旅遊」的商機湧現。Expedia Group的訂房搜尋數據顯示，3月到4月初台灣旅客搜尋國內外旅宿連續四周呈現負成長；然而自4月中起，台灣旅客逐漸拾起重返國旅的信心，4月最後一周（4月27日-5月3日）搜尋暑期國旅住宿的比例較前一周激增65%，隨著疫情趨緩，5月初台灣首度連續零確診後，當周搜尋國旅住宿的比例更翻倍成長，也是自2月初，台灣新冠肺炎首例後第一次三位數成長。

機位需求也顯示國旅復甦的趨勢，最新數據顯示，台灣國內線的運能自6月起逐步提升，與六月第一周相比，國內線業者在7月多釋出5%的機位，8月份可用機位更增加45%，整體機位而言與去年同期相比，2020年7月份的可用機位成長6%、8月成長7%。明確反應出悶壞了的台灣旅客早已迫不及待出門旅行的心情。

Expedia Group也發現，新冠肺炎已經改變台灣旅客對旅遊地點的選擇，能夠親近大自然與人煙較少的地方躍升台灣旅客的心頭好。零確診地區或是確診病例較少的縣市登上國旅景點熱搜名單，2020年4月台灣旅客搜尋暑假旅遊國旅縣市排行前五分別為台東、花蓮、台中、屏東與宜蘭。而較去年同期相比，台北則自榜首跌出五名之外。

Expedia Group台灣地區市場管理總監Ben Hopper表示：「受疫情影響，今年國內旅遊在台灣旅遊產業的成長策略中將扮演更加重要的角色，同時也將是重振台灣經濟不可或缺的催化劑。為協助旅宿業者吸引更有價值的高單價旅客，我們於六月初在台灣啟動Expedia Group全球旅遊產業紓困振興計畫，台灣旅宿夥伴已經能夠登記申請行銷回饋金，未來可用在Expedia Group 旗下各平台進行宣傳、提高能見度；此外還有財務紓困方案，減緩旅宿夥伴的金流壓力，加速其重建復甦。」

旅客訂房超晚鳥

疫情狀況瞬息萬變，也推遲了旅客下單的信心。Expedia Group的訂房數據便發現台灣旅客訂房有越來越晚鳥的趨勢，2020年第1季的提前預訂天數較去年同期縮短近三天。不僅如此，新冠肺炎也加快消費者數位化的速度，以及線上購物的急速成長，Expedia Group發現台灣旅客使用行動裝置預訂國旅住宿的比例較去年同期成長15%，而且數字仍持續攀升中；其中，高達60%的旅客是預訂0-6天後的超晚鳥訂房。隨著消費者行為改變，業者應重審視其控房管理策略，Expedia Group建議旅宿業者延後可預訂當日庫存的時間至晚間11時59分．以符合超晚鳥旅客的需求。

除了晚鳥訂房，若旅宿業者可以提供免手續費的更改政策則更能吸引消費者下訂，相較於進線客服，旅客更希望有簡單好用的線上取消工具以便改變心意時可以隨時使用。Expedia Group也發現，提供較具彈性退款政策的旅宿業者通常有較高的訂房率，目前Expedia Group旗下的訂房平台上70%的房價方案為可免費彈性取消。

旅客期待更高的環境衛生標準

後疫情時代，提供適切的環境衛生規範將是旅宿業者復甦的重要關鍵。Expedia Group的全球調查顯示，80%的消費者在預訂旅宿時會認真審視有關環境衛生的住客評論，Expedia Group的旅宿夥伴可以在平台上們凸顯其衛生安全特色，如加強清潔與消毒措施和零接觸辦理入住╱退房服務等以獲得消費者信任並吸引旅客安心訂房。

外國旅客好想來台灣度假

衛福部近日宣布縮短低感染風險國家商務人士來台居家檢疫時間，Expedia Group的數據也發現外國旅客早已高度期盼能在聖誕節到新年間（2020年12月-2021年1月）至台灣度假。年末時分最想到台灣度假的國家排名依序為日本、香港、美國、新加坡和泰國。

隨著疫情較為趨緩國家對邊境開放的傳聞不絕於耳，台灣旅宿業者們亦引頸期盼外國旅客早日回流。Expedia Group調查台灣旅宿夥伴最希望全球線上旅行社（Online Travel Agency）提供即時的國外旅遊趨勢報告以掌握外國旅客的回歸先機並做好萬全準備。為回應夥伴們的需求，Expedia Group推出全新的「市場情報」(Market Insights) 分析工具，提供旅宿夥伴第一手獨家數據，包括Expedia Group旗下各平台的網頁旅客瀏覽量以利及早追蹤旅客對於主要和次要市場的動向與趨勢，藉由Expedia Group提供的分析數據，旅宿夥伴們可制定專屬的復甦策略，在更準確的時間點推動銷售，更有自信地重新擁抱商機。