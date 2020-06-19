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疫後數位娛樂產業現利多 經部推TGS LINK平台媒合商機

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

為提升台灣數位娛樂產業在國際市場的能見度，經濟部工業局今（19）日表示，年初原規劃Digital Taipei與「2020台北國際電玩展」共同舉辦，但受到新冠肺炎疫情影響，導致許多重要產業會展停辦，為此工業局規劃將原先欲舉辦的國際商洽交流媒合活動改成線上視訊型式，將於6月23日至24日兩日舉辦，活動名稱為「TGS LINK Biz-Matching 2.0」。

工業局指出，「TGS LINK Biz-Matching 2.0」主要針對數位娛樂產業進行商務合作的洽談媒合，因新冠肺炎疫情影響國際商務人士搭機來台交流，因此將原先實體商務會議調整為視訊商洽會。

除已針對原先實體展示的參展廠商與買主重新進行邀請，並積極對外宣傳線上商洽會議訊息，工業局也擴大邀請遊戲研發、代理發行、美術合作、IP授權、出版等更多元廠商參與，增加國內、外業者拓展國際合作機會。

工業局表示，新冠肺炎疫情雖對全球經濟造成衝擊，但電商、影音平台，以及「遠距上班」的協作平台等業績反而逆勢成長，創造了宅經濟產業新契機，其中影音平台流量成長逾20%、電玩遊戲銷量更大增90%。此時正是數位娛樂產業利多的推廣佳機。

工業局表示，活動目前已有近200家國內、外廠商於線上展出公司產品，更吸引了481位國際商務人士進行商談註冊，參與人數持續增加中。

疫情 肺炎 電玩展

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