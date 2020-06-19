裕日車股東會 轉投資獲利可望與去年持平

裕隆集團三車廠股東會進入第二場，裕日車董事長嚴陳莉蓮主持股東會時表示，今年雖然新冠肺炎疫情對國內外經濟影響甚鉅，公司仍將積極導入全新產品。下半年將推出全新國產化SENTRA轎車及全新大改款進口JUKE休旅車，有信心再創銷售佳績。

裕日車總經理李振成則表示，今年受到疫情影響，裕日車本業部分，2、3月缺料，出車受到影響，也對公司的營業利益造成衝擊，第2季以後已恢復正常，本業獲利明顯回復。轉投資部分，東風日產也在2、3月時受到中國大陸封城影響，但4月已恢復，5月銷量甚至較去牛年同期成長8%，而且東風日產希望全年銷售與去年相當，將去年的127萬台列為挑戰目標，轉投資的獲利可望逐步上揚，有機會與去年持平。

嚴陳莉蓮在昨日裕隆的股東會宣示自主品牌的策略後，今日裕日車的股東會更加穩健。

嚴陳莉蓮表示，回顧去年台灣汽車市場總銷量共42.7萬輛，為掌握新能源車商機，公司於去年9月份推出純電動車LEAF，正式跨足大眾電動車市場；此外也導入旗艦轎跑車款ALTIMA，搭載全球首創可變壓縮比引擎，都得到市場不錯的回響。中國大陸市場方面，雖然總體市場有所衰退，但轉投資的東風日產公司銷售則與107年大致持平，持續維持良好的績效。

裕日車去年108年受惠於新車上市、中國大陸投資及零件外銷收益，裕隆日產營業收入325億元，稅前盈餘91.1億元，稅後每股盈餘24.3元，皆較107年有所成長。