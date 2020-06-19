永冠股東會第二大股東寶佳資產管理 取得補選一席董事

風機鑄件大廠永冠-KY(1589)今 (19)日股東會，由董事長張賢銘主持，通過現金股利0.5元，並完成補選一席董事，由寶佳資產管理取得，成為永冠董事會成員。

根據公開資訊觀測資料，到5月28日止，寶佳資產管理增加永冠持股提升至9.25%，嘉源投資持股增加到8.89%，合計持有永冠股權達18.14%，躍居永冠第二大股東。

永冠2019年合併營收79億元，年增28%，出貨量16.4噸，年增23 %；獲利方面，毛利率與營業淨利率分別為17%與3%，去年毛利率與營業淨損率分別為13%與4%。合併稅後純益1.63億元，每股純益 (EPS)1.54元，較去年增加4.02元。

永冠指出，今後發展策略將依據全球經濟狀況、產業經營環境變化、市場供需和競爭狀況、全球新舊客戶產業業務開發進展以及自有產能等諸多因素基礎下，2020年產品出貨目標為19.6萬噸，增加3萬多噸。

因應全球離岸風電建設將迎來新一輪的成長趨勢，臺中港生產基地將為本集團重點發展計畫，除生產大型離岸風電鑄件外，也會在注塑機械及產業機械鑄件增加產能，臺中港計畫將會於2020年開始動工，預計2022年投入生產。

同時，為了開拓新市場及把握近期泰國政府新出台的招商優惠政策，將進行泰國生產基地之規畫及建廠，並計畫在2021年開始動工，預計建廠時間約2年。

臺中港以及泰國生產基地完成建廠投產後，逐步進入穩定量產階段。全球離岸風電市場需求將逐年成長，集團將致力於逐步提高台中港產能以及效率，降低生產成本，為集團最大程度把握住離岸風機鑄件需求旺盛的契機。