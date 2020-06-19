中鋼董座：明年發展高值化鋼廠及綠能 雙主軸並進

中鋼（2002）19日召開股東會，董事長翁朝棟表示，展望未來，公司發展策略將採雙主軸，高值化精緻鋼廠與綠能產業並進，今年規劃，明年上路。其中，未來加速推展水下基礎、太陽光電產業，以及綠能材料、綠能鋼品、電動車產業鏈相關技術到位，達到穩定獲利、分散營運風險目標。

翁朝棟指出，今年初以來，新冠肺炎疫情迅速在全球蔓延，衝擊全球的消費、投資及貿易，全球供應鏈 也一度面臨嚴重的斷鏈危機。從去年美中貿易戰到今年疫情大爆發，跨國企業不得不重新思考全球布局策略，建立可信賴的供應來源，重組全球供應鏈關係，這也將是全球企業正在面對的重大新課題。

展望未來，翁朝棟說，將朝高值化精緻鋼廠與綠能產業採雙主軸發展，整體計畫將於明年開始執行。高值化精緻鋼廠方面，將不再只追求生產「物美價廉」鋼品，要透過智能創新，創造出更大的鋼鐵價值，走向精緻鋼廠發展。

綠能產業方面，國內近年推動能源轉型，翁朝棟說，相較於其他鋼廠，集團投入較早，有機會領先布局，包含離岸風電水下基礎、太陽光電產業，以及綠能材料、綠能鋼品、電動車產業鏈相關技術，未來將加速推展。