高績效教練／把握關鍵時刻

消費者是企業員工的衣食父母，意思是說：企業員工的薪水其實是消費者付的。接著有人把消費者的地位拉高到「King」的位置，令人景仰，最後乾脆就拉高到至上無比的地位：「Customer is our God!」

消費者永遠是對的，因此，企業用盡心思服務顧客，先是希望能讓顧客「滿意」、後來要讓顧客「驚喜」（注意不是驚嚇），再讓客戶「感動」，最後能讓顧客體驗而「憾動」。總之，企業要求員工必須無所不用其極地去「寵」顧客。

北歐航空公司前總裁詹．卡爾森運用「顧客導向的經營策略」，在一年不到的時間內，讓北歐航空公司轉虧為盈。他認為，每位企業的服務人員與顧客的每次接觸時間平均約15秒，就決定整個公司在顧客心中的印象。所以，與顧客接觸的每一個時間點就是「關鍵時刻」（Moment Of Truth，簡稱MOT）。

實務上，顧客會從服務人員的A（Appearance，外表）、B（Behavior，行為）、C（Communication，溝通）三方面來形塑第一印象，所占比例分別為──外表占52%、行為占33%、溝通占15%。一般來說，先創造顧客滿意度，顧客才願意再度購買，才有機會累積顧客忠誠度。

在滿意度和忠誠度循環累積的過程中，得以將服務質量標準化，進而提升服務水平、減少服務糾紛。

其實，北歐航空公司轉虧為盈的主要關鍵在於「創造正面的關鍵時刻」——協助第一線員工在第一時間內，對顧客就做好完整的答覆及應對，但謹記：「沒有第二次機會去形塑第一印象」。北歐航空公司的經驗值是，一個不經意的負面MOT，必須刻意去營造12個正面MOT，才能挽回顧客的心，所以，每家企業的每個員工都必須「把握每一次與顧客接觸的機會！」

美國心理學家兄弟奇普．希思和丹．希思則認為，生命中影響最深遠、改變最多的那些少數關鍵時刻（The power of truth），可歸納為三類──轉變（自然產生，如一年將盡、計畫收尾等）、里程碑（值得慶祝的，如畢業、結婚、退休等）、低谷（負面的，如失去摯愛、被解雇、離婚等）。可產生四大影響──在人生中能激勵人心，翻轉谷底成為高峰；在行銷上能發揮創意，讓客戶驚喜按讚；在組織中能激勵員工士氣，凝聚團結意識；在教育上能喚醒自我覺察，開發學生潛能。

不管是詹．卡爾森的Moment of Truth或希思兄弟的The power of truth，都是極其珍貴的「片刻」，那麼，能贏得顧客和親友的一兩聲「啊哈」，也就不枉此生！（作者是資深企管顧問）