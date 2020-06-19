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行銷線上／避開決策四大誤區

經濟日報 / 王如沛

許多的企業主都知道要努力賺錢養活公司與員工，往往想辦法去找能夠賺錢的方式，無論是透過行銷推廣、產品開發、制度推行，只要覺得能夠賺錢就會想方設法嘗試，但最後還是以失敗告終。根據過往的顧問經驗，我分成幾種常見狀況：

一、制定策略卻忽略本身條件

錯誤的策略涵蓋很廣，包含市場定位、定價錯誤等等，其中最怕的就是不清楚公司目前的市場地位。

如果無法有效判斷自己的位置，後續的行銷操作、市場策略都可能受到影響。

特別是大環境都在討論某特定項目時，更要去思考「這些到底適合自己？」舉例來說，近期許多人都在討論「會員經營」，這當然重要，但若你是新創公司，會員或固定客戶還沒很多的時候，你應該把心思多花在尋找新客，而非只想著怎麼從手邊少少的會員或客戶去擠出更多營收，未來肯定很難持續成長。

二、有好產品卻缺乏能見度

企業持續生產出好產品或服務固然重要，另一個要考慮的是，怎麼把這些產品讓目標族群知道。

我曾遇過廠商不愛一些在檯面上受眾人討論跟使用的產品，直說那些東西的品質明明沒有比自己好，因為多做了行銷所以被不懂的消費者給追捧…。事實上，這就是透過行銷增加能見度的價值。

資訊氾濫的時代，能被看見、被記得，才有可能產生後續的銷售機會，所以千萬不要小看行銷的價值！

三、認為數位行銷就是投廣告

數位行銷的普遍定義是「透過網路來推廣銷售產品與服務」，不過，有很多中小企業認為，下廣告是數位行銷的全部，這個觀念是不對的。

之所以有這種錯覺，主要原因在於，數位廣告屬於比較有機會快速見到效益的方式，因此很多企業拚了命要把預算拿來投廣告、找優秀的廣告投手。

事實上，這不代表只有投廣告這種方式才能夠帶來業績，特別是廣告費愈來愈貴的時代已經來臨，唯有靈活搭配不同方式操作，效果才會更好。

四、建立團隊卻整合不力

多數能夠持續成長的公司，不會只靠一、兩人的力量，一定需要團隊合作才能達標。

此時，團隊成員的挑選很重要，不單要看能力，重要的是「能否符合團隊運作的需求」。

一般來說，企業習慣招募過往經歷不錯的人才，卻忽略這些人是否符合目前的需求。

例如有些從大企業出來的員工，他們在原公司因為人多所以分工細緻，每個人都有其專精項目，但轉到中小企業後，可能需要的是能夠同時執行多種事項的員工。

又或者，大型企業的主管只須負責帶領團隊，而中小企業的主管卻得身負執行責任，這些都是在招募團隊成員時必須考量的細節。

台灣中小企業最大的特點是「靈活」，可迅速依照狀況做改變，但至於要怎麼改，就要先衡量自己的狀況再做改變，否則明明很努力求進步，最後竟沒辦法改善，著實可惜！

（作者是知名數位行銷顧問）

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