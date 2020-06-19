公共治理／財部政務次長阮清華 佛系操盤創佳績

國安基金執行秘書阮清華從財政部常務次長轉任政務次長，身上多了個「發言人」的職位，負責與媒體記者溝通，對外捍衛政策。此次台股震盪，國安基金進場護盤，首度操盤的他被稱為「佛系操盤」，但也交出不錯的成績單。

面對發言人這個新職務，是否備感壓力？他的回答也很佛系，「該怎麼做就怎麼做！」

歷練豐富 風格謹慎低調

攤開阮清華的學經歷，可說是學霸次長，擁有台大法律系、政大企管系雙學位，進入財政部任職後，一路從賦稅署專員、科長、專委，擔任過中區國稅局局長，經地方歷練後，2015年起擔任國庫署長，後來又升任常務次長，在此次內閣改組中，又轉任政務次長，備受器重。

可能是執掌國庫的經驗，養成阮清華謹慎低調的性格，過去鮮少出現在鎂光燈前的他，如今搖身一變成了發言人，是財政部面對記者的第一線，未來將無法再惜字如金。

操作哲學 發揮點火功能

當上發言人後，阮清華也特別前往記者室與記者茶敘，一一交換名片，並一一點名，就怕之後認不得、記不得，首度與一大群記者坐下來聊天，面對記者輪番「拷問」，難免有些緊張。

媒體問到，擔任政務次長不像常務次長般穩定，面臨的政治風險更大，換句直白的話，有可能因為講錯一句話，就導致官位不保，隨時都有可能走人，壓力是否更大？

對此，阮清華回答得雲淡風輕，「我不去想這些，該怎麼做就怎麼做！」言談之中盡顯他的佛系哲學。

佛系的不只是處事態度，這次國安基金進場，肩負護盤重責大任，首季財報出爐，從3月20日到31日僅投入7.5億元，投入不到10億元的護盤子彈，被外界戲稱佛系操盤。

不過用的銀彈不多，不代表護盤沒有效果。

阮清華說，穩定股市絕對不是一直丟錢，關鍵在於時間點，時間的判斷很重要，國安基金進場用的錢不多，但看起來有效，點火的功能有發揮出來。

小心判斷 救火隊快狠準

阮清華認為，時間點非常關鍵，操盤的原則除了要穩住股市，時機成熟就要快狠準，錢不要亂花，花了就要有用，國安基金等於是全民的錢，一定要謹慎判斷，「國安基金操作謹慎，但是有效。」

全球疫情風險未散，阮清華說，雖然歐美疫情趨緩，但風險可能還是很大，中南美洲、歐洲、印度等地染疫情形仍在上升，尤其印度人口很多，未來可能得等到新冠肺炎出現特效藥或疫苗，才能真正有效防堵疫情擴散。而等到國際疫情結束後，國安基金才有可能退場。

除了操盤國安基金，阮清華還有另一個重要任務，就是公股管理。目前最受矚目的就是彰銀新一屆董事改選，公股、台新金陣營均足額提出董事候選人名單。

阮清華對此表示，財政部不會退，一定維護公股權益，當務之急是先為公股爭取最大權力，讓經營權穩定，讓彰銀可放心往前衝刺。