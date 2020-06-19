快訊

A先生何其有幸！小明何其無辜！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公共治理／財部政務次長阮清華 佛系操盤創佳績

經濟日報 / 翁至威
國安基金執行秘書阮清華從財政部常務次長轉任政務次長。 記者林伯東／攝影
國安基金執行秘書阮清華從財政部常務次長轉任政務次長。 記者林伯東／攝影

國安基金執行秘書阮清華從財政部常務次長轉任政務次長，身上多了個「發言人」的職位，負責與媒體記者溝通，對外捍衛政策。此次台股震盪，國安基金進場護盤，首度操盤的他被稱為「佛系操盤」，但也交出不錯的成績單。

面對發言人這個新職務，是否備感壓力？他的回答也很佛系，「該怎麼做就怎麼做！」

歷練豐富 風格謹慎低調

攤開阮清華的學經歷，可說是學霸次長，擁有台大法律系、政大企管系雙學位，進入財政部任職後，一路從賦稅署專員、科長、專委，擔任過中區國稅局局長，經地方歷練後，2015年起擔任國庫署長，後來又升任常務次長，在此次內閣改組中，又轉任政務次長，備受器重。

可能是執掌國庫的經驗，養成阮清華謹慎低調的性格，過去鮮少出現在鎂光燈前的他，如今搖身一變成了發言人，是財政部面對記者的第一線，未來將無法再惜字如金。

操作哲學 發揮點火功能

當上發言人後，阮清華也特別前往記者室與記者茶敘，一一交換名片，並一一點名，就怕之後認不得、記不得，首度與一大群記者坐下來聊天，面對記者輪番「拷問」，難免有些緊張。

媒體問到，擔任政務次長不像常務次長般穩定，面臨的政治風險更大，換句直白的話，有可能因為講錯一句話，就導致官位不保，隨時都有可能走人，壓力是否更大？

對此，阮清華回答得雲淡風輕，「我不去想這些，該怎麼做就怎麼做！」言談之中盡顯他的佛系哲學。

佛系的不只是處事態度，這次國安基金進場，肩負護盤重責大任，首季財報出爐，從3月20日到31日僅投入7.5億元，投入不到10億元的護盤子彈，被外界戲稱佛系操盤。

不過用的銀彈不多，不代表護盤沒有效果。

阮清華說，穩定股市絕對不是一直丟錢，關鍵在於時間點，時間的判斷很重要，國安基金進場用的錢不多，但看起來有效，點火的功能有發揮出來。

小心判斷 救火隊快狠準

阮清華認為，時間點非常關鍵，操盤的原則除了要穩住股市，時機成熟就要快狠準，錢不要亂花，花了就要有用，國安基金等於是全民的錢，一定要謹慎判斷，「國安基金操作謹慎，但是有效。」

全球疫情風險未散，阮清華說，雖然歐美疫情趨緩，但風險可能還是很大，中南美洲、歐洲、印度等地染疫情形仍在上升，尤其印度人口很多，未來可能得等到新冠肺炎出現特效藥或疫苗，才能真正有效防堵疫情擴散。而等到國際疫情結束後，國安基金才有可能退場。

除了操盤國安基金，阮清華還有另一個重要任務，就是公股管理。目前最受矚目的就是彰銀新一屆董事改選，公股、台新金陣營均足額提出董事候選人名單。

阮清華對此表示，財政部不會退，一定維護公股權益，當務之急是先為公股爭取最大權力，讓經營權穩定，讓彰銀可放心往前衝刺。

國安基金 疫情 護盤

延伸閱讀

行政院核定 財政部賦稅署長李慶華升任次長

振興券暑假上路…郵局超商販售 政院：累積期待

國安基金：國際風險仍大

國安基金錢丟不夠多？ 財部次長：點火有效

相關新聞

三大產業公會 悲觀下半年

電電公會、工具機公會、智動協會等三公協會昨（18）日同聲憂心下半年。電電公會副理事長許介立指出，歐美失業率攀高衝擊消費，...

公共治理／財部政務次長阮清華 佛系操盤創佳績

國安基金執行秘書阮清華從財政部常務次長轉任政務次長，身上多了個「發言人」的職位，負責與媒體記者溝通，對外捍衛政策。此次台...

行銷線上／避開決策四大誤區

許多的企業主都知道要努力賺錢養活公司與員工，往往想辦法去找能夠賺錢的方式，無論是透過行銷推廣、產品開發、制度推行，只要覺...

顯而立見／做A轉B賺C 創造多元獲利

企業思考營運獲利時，通常會有想法上的衝突而不自覺，像是希望擴大市場占有率，卻想保持好價格或高毛利這類互相牴觸的KPI目標...

高績效教練／把握關鍵時刻

消費者是企業員工的衣食父母，意思是說：企業員工的薪水其實是消費者付的。接著有人把消費者的地位拉高到「King」的位置，令...

生技論壇／後疫情時代 把脈生醫新策略

新冠肺炎席捲全球帶動台灣抗疫國家隊崛起，加上台灣新藥開發業者授權屢創佳績，近期還有糖尿病外敷藥物解盲成功等好消息，讓國內...

寶成第二代出手 23億買下金錢豹集團土地

金錢豹集團委由戴德梁行公開標售的台中市崇德路寶麗金餐廳土地，昨（18）日傳出臨時撤標後，由寶成集團前董事長蔡其建的寶元紀...

儒鴻：下半年營收逐季成長

紡織股王儒鴻昨（18）日舉行股東常會，董事長洪鎮海揮別5月法說會時的悲觀看法，表示疫情影響最壞的時間已過，接下來整體趨勢...

強打開放平台策略 裕隆：自主品牌務實轉型

裕隆董事長嚴陳莉蓮昨（18）日宣布，務實轉型將是集團未來方向，這也是東風裕隆的策略走向。外界關注東風裕隆是否退出中國大陸...

裕隆減資、設新公司…股東質疑

裕隆公司去年全年稅後淨損244.65億元，減資57.29億元，昨天在股東會上受到股東質疑，也對裕隆旗下華創車電與鴻海公司...

緯創強攻車電 拓展藍海

緯創董事長林憲銘昨（18）日表示，持續布局新事業，包括智慧醫療、智慧教育、自駕車與電動車等新藍海領域，今年會有更多關於汽...

緯創董座林憲銘：景氣將U型反轉

緯創董事長林憲銘昨（18）日表示，代工廠今年業績比去年略好、不會太好，目前景氣看起來是U型反轉，何時轉向上還不知道，但不...

熱門新聞

咬牙硬撐！昇恆昌借錢發薪水 7月關台中、高雄一半店

廣明與惠普簽訂保密和解協定 雙方將撤回所有訴訟

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

台積電之後的第二座護國神山 謝金河點名這家公司

內神通外鬼兩年多詐3億 兆豐銀去除人為鑑價防弊

省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。