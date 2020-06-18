都山林開發首推「繽海」 讓年輕人也住得起高雄亞灣區
相準高雄亞洲新灣區發展潛力，郡都集團、甲山林集團及海悅廣告聯手合組「都山林開發」，搶進地王大遠百商圈推出「繽海」住宅大樓，這個建案訴求年輕首購族，也首推「包租置產」模式，由於坪價低次亞灣區房市行情，加上投報率高，吸引北部投資客青睞，預售階段已賣出250戶，買氣強勁。
「繽海」基地位在三多四路高雄85大樓對側，亞洲新灣區正核心，當地百坪景觀豪宅相繼林立，又鄰近大遠百地王商圈，生活機能絕佳，建案每坪單價早已站上50萬，但「繽海」一案逆勢操作，在亞灣區黃金地段推18坪、28坪與38坪的小宅產品，訴求每坪售價低於30萬元、總價千萬元以內，年輕首購族也能住得起高雄亞灣特區。
這個建案是南北兩大建設集團扶植二代的首發個案，今午由高雄郡都建設董事長唐榮華、總經理唐承與台北甲山林機構董事長祝文宇、總經理祝藝兩對建築界父子檔施放天燈祈福，同時正式對外發布。
郡都總經理唐承說，亞洲新灣區占地600公頃投資1300億，高雄流行音樂中心、港埠旅運中心等重大建設匯聚，增值潛力無窮，後續發展指日可待。「繽海」一案總銷高達70億，未正式公開前已熱銷250戶 。
甲山林機構董事長祝文宇表示，這次建案也是甲山林集團揮軍高雄的第一個建案，廿年來高市府多數的預算都投注在亞灣區，公共設施完整，是未來高雄發展的核心地帶，由北部人投資眼光來看，高雄亞灣有點像20到30年前的台北信義計劃區，未來性可期。
「繽海」除鎖定在地年輕客層，也打出3年包租，每年投資報酬5％的誘因向北部投資客招手，因為在此地置產的投報率，經計算比台北好上太多。
甲山林總經理祝藝說，這次會與郡都合作，是有感於80後的年輕人因為房價負擔沈重買不起房。今年初又逢新冠疫情，全球大量印鈔票，利率走到有史以來新低點，認為應是財富重新分配的時機，因此兩家建商合作推出總價不到1000萬的新案，讓年輕人也有機會進住高雄最核心地段，這是給高雄年輕首購族及投資置產者最好的機會。
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